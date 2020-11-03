الرسامون العالميون

ستة رسامين عالميين

فنانون عالميون

دار إلياس العصرية للطباعة والنشر، أصدرت سنة 2007 كتابا من جزئين، عنوانه «فنانون عالميون». شمل الجزء الأول الرسامون: «كلود مونيه» كتبت عنه «سوزي هودج». و«بول جوجان» وكتب عنه: «روبرت أندرسون». و«فينست فان جوخ» وكتب عنه «ين جرين». والجزء الثاني شمل: «هنري ما تيس» وكتب عنه «جود ويلتون»، و«بابلو بيكاسو» وكتب عنه «كيت سكاربوروف»، و«سلفادور دالي» وكتب عنه «روبرت أندسون». وترجم الكتابين الدكتور حازم طه حسين. الكتابان غنيان بمعلومات قيمة عن أولئك الرسامين العالميين، وأيضا بلوحاتهم العالمية المذهلة، والقيمة التي يعرفها قيمتها المهتمون، وبالطبع الرسامون المتخصصون.

كان أحد أصدقائي مهتم بالفن سألني أن اجد له الكتابين فأحضرتهما له، ولم أشتر نسخة لي بسبب سعرهما المرتفع. ثم سعدت كثيرا عندما وجدتهما بمعرض الكتاب بالقاهرة سنة 2013 بعدما أصدرتهما الدار نفسها في طبعة خاصة لمكتبة الأسرة، تضمنت نبذة وافية عن حياة هؤلاء الفنانين، وأيضا صورا جيدة الألوان للوحاتهم المشهورة، التي تزين متاحف العالم الحديث. ولكن هذان الكتابات اختفيا ضمن كتب احتفظت بها في صناديق، نُقلت من مكان إلى آخر، فصعب علىّ إيجادهما، أما الطبعة الأساسية اختفت سريعا من المكتبات.

أخيرا وجدت الكتابين، وكانت سعادتي كبيرة، ولم أتركهما حتى قرأتهما. وقررت أن أكتب عنهما، فما يشجع على ذلك هو انسياب نشر الصور في نظام مؤسسة الوسط، بتقنية تحافظ على ألوانها، فالحديث عن اللوحة من دون تأملها، كالحديث عن حسناء أحسنت زينتها، ولكنها مرقت من أمامك واختفت في الزحام. سوف نتناول الفنانين موضوع هذان الكتابان، ولوحاتهم بامتداد الأسابيع الستة القادمة، فنقدم نبذة عن كل منهما ومدرسته ونلحقها بصور لعدد من أعماله.

الرسام الانطباعي كلود مانييه

الرسام الانطباعي فنسيت فان جوخ

الانطباعي بول جوجان

الرسام السريالي بابلو بيكاسو

السريالي سلفادور دالي

السريالي هنري ماتيس