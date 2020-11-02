حيثيات رفض دعوى جوني ديب ضد «ذي صن» البريطانية

جوني ديب لدى وصوله إلى مقر المحكمة العليا في لندن، 24 يوليو 2020 (أ ف ب)

خسر الممثل الأميركي جوني ديب دعوى التشهير التي رفعها ضد جريدة «ذي صن» البريطانية إثر اتهامها نجم هوليوود بتعنيف زوجته السابقة الممثلة أمبير هيرد.

وسدد قرار القاضي أندرو نيكول ضربة قوية لسمعة نجم «بايريتس أوف ذي كاريبيين» الذي قام بمجازفة كبيرة بعد مسيرة مستمرة منذ 35 عاما من خلال مقاضاته مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز» الناشرة للصحيفة التي وصفته بأنه «معنّف نساء»، وفق «فرانس برس».

وتطرقت وقائع المحاكمة التي أقيمت على مدى ثلاثة أسابيع خلال يوليو المنصرم في المحكمة العليا في لندن، والتي غالبا ما كان يحضرها ديب وطليقته الممثلة الأميركية آمبير هيرد، إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة، من إدمان جوني ديب المخدرات، واتهاماته لأمبير هيرد بالخيانة، مرورًا بالعثور على براز في سريرهما الزوجي.

واستنادا على تصريحات هيرد خصوصا، أشارت «ذي صن» إلى 14 حادث عنف زوجي نفاها ديب كلها.

وبعد «درس تفصيلي» للحوادث الأربعة عشرة، اعتبر القاضي نيكول في حكمه أن التوصيفات التي أوردتها الصحيفة «صحيحة بدرجة كبيرة».

وعلق ناطق باسم «ذي صن» على الحكم، قائلا إن «ضحايا العنف الأسري يجب ألا يُحملوا على الصمت أبدا»، شاكرا القاضي، ومشيدًا بـ«شجحاعة» الممثلة في الإدلاء بشهادة أمام المحكمة.

كذلك قال محامو الممثلة البالغة 34 عاما والتي شاركت في المحاكمة بصفة شاهد، إن «هذا القرار والحكم ليسا مفاجئين»، مبدين عزمهم «إحقاق الحق» في دعوى قضائية أخرى في الولايات المتحدة.

محاكمة «أليمة»

وأثارت وكيلة الصحيفة المحامية ساشا واس خلال المحاكمة سلوكيات ديب المفرطة «الخاضعة لتقلبات مزاجية غير عقلانية» عند تعاطي الكحول أو المخدرات.

وأقرّ الممثّل الأميركي باستهلاكه المفرط للكحول والمخدّرات لكنه أكّد أنه لم يتعرّض يوما لأيّ امرأة بالضرب، وهو ما أكّدته شهادات خطّية من شريكتيه السابقتين فانيسا بارادي ووينونا رايدر.

ووصفته بارادي في شهادة سلّمتها إلى المحكمة بأنه «رجل وأب لطيف وحريص وكريم وغيرعنيف».

وفي المقابل، يؤكد ديب أن هيرد هي التي مارست العنف في حقّه.

وطلب وكيل ديب المحامي ديفيد شيربورن في مرافعته من القاضي «تبييض اسم» جوني ديب من هذه «الاتهامات المخزية والخاطئة» التي دفعته إلى إقامة هذه الدعوى «الأليمة».

ورّكز المحامي بطريقة منهجية على الثغرات والتغييرات في شهادة هيرد ساعيا بذلك إلى التشكيك في صدقية روايتها، واصفاً إياها بـأنها «كاذبة».

أما آمبير هيرد فقد أبقت على تصريحاتها، متأسّفة لعرض «تفاصيل صادمة وحميمية لأبعد حدّ» من حياتها مع جوني ديب أمام القضاء و«نشرها في العالم أجمع».

وقالت بطلة «ذي دانيش غيرل» و«أكوامان» خلال المحاكمة «كنت أحبه ولم يكن في ودّي أن أخسر ذلك، وجهه الآخر كان وجه وحش، لكنّ الأمل بقي موجودًا لديّ بأن يتخلص من الإدمان».