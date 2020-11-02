بالفيديو: «بيبي شارك» تتصدر «يوتيوب» بأكثر من 7 مليارات مشاهدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 03:30 مساء
أصبحت «بيبي شارك» أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على «يوتيوب» الإثنين (أرشيفية: الإنترنت)

أصبحت أغنية الأطفال «بيبي شارك» أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة على «يوتيوب» الإثنين، بعدما تخطت عتبة سبعة مليارات مشاهدة، متفوقة على أغنية «ديسباسيتو» التي حملت اللقب لسنوات.

وخرجت «بيبي شارك» التي أُنتجت في كوريا الجنوبية من إطار أغنية الأطفال البسيطة لتنتشر على نحو واسع عبر شبكة الإنترنت في كل أنحاء العالم، بفضل مشاهدها التصويرية الغنية بالألوان ولحنها الجذاب وكلماتها التي تتكرر كثيرًا، وفق «فرانس برس».

وتجاوز عدد مشاهَدات الأغنية بنسختها الإنجليزية «بيبي شارك دانس» على «يوتيوب» سبعة مليارات في الرابعة من فجر الإثنين بتوقيت غرينيتش، منتزعة المركز الأول من «ديسباسيتو» للويس فونسي ودادي يانكي.

وكانت الأغنية نُشرت عبر «يوتيوب» في يونيو 2016، وبعد النجاح الذي حققته على هذه المنصة، برزت في ترتيب «بيلبورد هوت» إذ حلت في المرتبة الثانية والثلاثين في يناير 2019.

يشار إلى أن ثمة أغنيتين كوريتين جنوبيتين ضمن آخر أربع أغنيات تصدرت عدد المشاهدات عبر «يوتيوب». فقبل «بيبي شارك دانس»، حقق مغني الراب ساي رقمًا قياسيًّا في عدد المشاهدات من خلال أغنيته «غانغام ستايل» التي تصدرت «يوتيوب» على مدى ثلاث سنوات.

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