صبا مبارك في «الناحية التانية» من «نمرة اتنين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 02:25 مساء
تشارك صبا في بطولة «الناحية التانية» بجوار الفنان المصري عمرو يوسف (أرشيفية: الإنترنت)

تشارك الفنانة الأردنية صبا مبارك مع النجم المصري عمرو يوسف في بطولة أولى حلقات مسلسل «نمرة اتنين»، التي تحمل عنوان «الناحية التانية»، وذلك من خلال دور جريء تجسد فيه شخصية العشيقة التي ما أن تظهر في حياة رجل متزوج حتى تقلبها رأسًا على عقب، وقد انطلق المسلسل على منصة «شاهد»، بحيث تعرض منه حلقة جديدة كل يوم خميس.

على الرغم من الحب والصداقة التي جمعت بين علا وشريف إلا أن الروتين أصبح خطرًا يهدد زواجهما. فحين لا يكون هناك سبب مباشر لإنهاء الزواج سوى الملل، هل يعد ذلك سببًا كافيًا؟

هذه التساؤلات وغيرها تثيرها أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «نمرة اتنين»، وهي من إخراج طارق العريان وسيناريو وحوار سما عبد الخالق.

«نمرة اتنين» دراما اجتماعية تتناول كل حلقة منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى حول العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذة من فكرة الحب الثاني محورًا للأحداث. ولكل حلقة مخرج وكاتب وأبطال مختلفون.

المسلسل فكرة آدم عبدالغفار، وأخرج حلقاته كل من آدم عبدالغفار، طارق العريان، تامر محسن، يسري نصر الله، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أنس باطهف، ومن تأليف آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سماء عبد الخالق وسارة طيبة.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم منى زكي، منة شلبي، ماجد الكدواني، إياد نصار، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد مالك وصبا مبارك، ومن إنتاج «شاهد».

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