سبرينغستين يشارك بصوته بفيلم دعائي ضمن حملة بايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 01:17 مساء
المغني بروس سبرينغستين خلال حفلة في سات سيباستيان (إسبانيا) عام 2016 (أ ف ب)

شارك المغني الأميركي بروس سبرينغستين بصوته وإحدى أغنياته في فيلم دعائي ضمن حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية جو بايدن، في مؤشر واضح إلى تأييده إياه عشية الاستحقاق.

وليست مشاركة سبرينغستين في الفيلم الإشارة الأولى إلى تأييد نجم الروك الأميركي نائب الرئيس السابق، وفقا لوكالة فرانس برس.

ففي أغسطس الفائت أذن سبرينغستين لبايدن باستخدام أغنيته «ذا رايزينغ» كموسيقى مرافقة لشريط فيديو تم بثه خلال اليوم الأول من مؤتمر الحزب الديمقراطي.

كذلك انتقد المغني علناً الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ووصفه بأنه «محتال» ويشكّل «تهديداً للديمقراطية» الأميركية.

وفي الشريط التجاري الذي كان من المقرر عرضه للمرة الأولى السبت، يسلط سبرينغستين الضوء على جذور جو بايدن ومسقطه سكرانتون الواقعة في ولاية بنسيلفانيا التي تعتبر من المحطات المهمة في الطريق في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويُختَتَم الشريط بمقتطف من أغنية «ماي هومتاون» (مدينتي) المأخوذة من «بورن إن ذا يو إس إيه» الصادرة العام 1984، وهي أشهر أسطوانات الفنان.

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