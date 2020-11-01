بطلة «فول هاوس» تبدأ فترة سجنها

لوري لافلين وزوجها موسيمو جانولي بعد جلسة في محكمة بوسطن الفدرالية في 27 أغسطس 2019 (أ ف ب)

لمدة شهرين، بدأت الممثلة الأميركية لوري لافلين، الجمعة، عقوبة السجن في كاليفورنيا.

ويأتي ذلك بعد اعترافها بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، في إطار فضيحة واسعة تتعلق بدفع أثرياء رشى، لإدخال أبنائهم جامعات أميركية عريقة، حسب «فرانس برس».

ونقلت لافلين المعروفة خصوصًا بدورها في مسلسل «فول هاوس» الذي عُـرض خلال الثمانينات والتسعينات، إلى سجن فيدرالي لا يخضع لحراسة شديدة في دبلن في شرق سان فرانسيسكو.

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وكانت هي وزوجها، المصمم موسيمو جانولي، من بين نحو 50 شخصًا وُجهت إليهم اتهامات، في عملية احتيال لتأمين أماكن لأولادهم في جامعات أميركية مرموقة.

وكان حُكم على فيليسيتي هافمان، وهي من أوائل الأهل الذين أقروا بالذنب، بالسجن أسبوعين. وقد أمضت في نهاية المطاف 11 يومًا خلف القضبان في أكتوبر الفائت.

وأمرت لافلين (56 عاما) بتسليم نفسها لمكتب السجون الأميركي قبل 19 نوفمبر. وهي ستخضع إثر خروجها من السجن لمراقبة دائمة لفترة سنتين. كما سيتعين عليها تقديم مئة ساعة من أعمال المنفعة العامة.

وأقرت الممثلة وزوجها بالذنب، في مايو، بتهمة إجراء تحويلات مصرفية بقصد التزوير.

واتُّهم الزوجان بدفع 500 ألف دولار لوسيط لضمان تسجيل ابنتيهما في جامعة كاليفورنيا الجنوبية (يو إس سي). وبتدبير من مخطط العملية وليام سينغر، جرى تقديم الابنتين على أنهما تصلحان لتكونا في فريق الجامعة لرياضة التجديف، رغم أنهما لا تمارسان هذا النشاط.

ومن المقرر أن يسجن جانولي خمسة أشهر ويدفع غرامة مقدارها 250 ألف دولار ويؤدي 250 ساعة من أعمال المنفعة العامة.