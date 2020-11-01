رحيل شاعر الأطفال عبدالمطلوب أمحمد المقوب

شاعر الأطفال عبدالمطلوب أمحمد المقوب

في ليبيا إسمان تخصصا في الكتابة إلى الأطفال، الأستاذ عبدالله كريستا، والأستاذ عبدالمطوب أمحمد المقوب. في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أقامت رابطة الأدباء والكتاب في بنغازي مؤتمر عن أدب الأطفال، وشارك فيها عدد من الكتاب العرب المتخصصين في هذا الشأن، لم تكن مشاركة ليبيا كبيرة، إذ اقتصرت على وريقات قليلة، تناولت حياة وأعمال عبدالله كريستا. ولكن كاتب من مصر تناول أغاني الأطفال، وذكر الأستاذ عبد المطلوب المقوب، وتحدث عن اغنيته " هات الشنظة تعال وريني ايش خذيت اليوم يا حسين " واثنى كثيرا على فكرتها، بل وترنم بها أثناء الحديث عنها.

وفي ذلك المؤتمر قدمه لى الموسيقار يوسف العالم، مثنيا على ابداعه في تخصصه، ومن بعدها التقيته مرات في مناسبات أدبية. كانت الطفولة وأغانيها مشروعه وهمه وتخصصه ومتعته، وما أن تشتهر أغنية طفولية حتى نعرف أنها له، ولما طبع أول اعماله حتى أهداني نسخة منها. ولقد كتبت عنه في حينها، وكتب عنه أيضا المرحوم حمد المسماري. فوجئت منذ أيام أنه مريض، وهذا اليوم 31/10/ 2020قرأت، رحمه الله، نعيه.

شاعر الأطفال ومؤلف قصصهم الأستاذ الشاعر والأديب عبد المطلوب المقوب، مبدع مرهف الإحساس، يعد من رواد أدب الأطفال في ليبيا ، كتب برامج ثقافية وتمثيليات إذاعية وأغان مازالت الأجيال المتعاقبة من ستينيات القرن الماضي تتغني بها، وهو من مواليد سنة 1946 ، ومن سكان سوق احداش بمنطقة الصابري، يعمل مدرس، ومتعاون مع الإذاعة الليبية، وقدم لها الكثير من برامج الأطفال الإذاعية، كتب لها أغان ناجحة، لعل اشهرها، "هات الشنطة تعال وريني" التي قدمها الراحل محمد السوكني، وأغنية "ناجحين" التي قدمها الفنان السوري ياسين بقوش أثناء زيارته لليبيا، وأغنية "يا قطوسة طبعك غدار"، وأغنية "يا مطر صبي صبي"، أما أغنية "شارعنا القديم شارعنا زمان" التي لحنها الفنان إبراهيم أشرف، وسجلتها الإذاعة سنة 1966 فمازالت عملا تتغنى به الأجيال منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.

مؤلفاته

الفنان محمد السوكني و " هات الشنطة " والكاتب محمد ادريس

محمد السوكني يغني لحسين : " هات الشنطة وتعال وريني "