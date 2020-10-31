«بي بي سي»: وفاة الممثل البريطاني شون كونري عن 90 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 03:16 مساء
الممثل البريطاني شون كونري، أول من جسد دور «جيمس بوند»، يرحل عن 90 عاما. (أرشيفية، الإنترنت)

توفي الممثل البريطاني الأسطوري شون كونري، أول من جسّد على الشاشة الكبيرة دور العميل السري جيمس بوند الذي قدّمه في سبعة أفلام، عن 90 عاما وفق ما ذكرت «بي بي سي» السبت.

وحصل الممثل الاسكتلندي الذي حاز لقب فارس في العام 2000 على العديد من الجوائز خلال مسيرته التي استمرت عقودا ومن بينها جائزة أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتا بافتا، وفق «فرانس برس».

وتميز كونري في أدوره بالبراعة في تجسيد دور الفتى اللعوب والرجل المحتال بصورة ساحرة تجذب المشاهدين إليه. وكانت محطة جيمس بوند تعد أهم محطة في حياته حيث قدم ستة أفلام هي: الدكتور نو العام 1962، من روسيا مع الحب العام 1963، أًصبع الذهب العام 1964، كرة الرعد العام 1965، أنت تعيش فقط مرتين العام 1967، الماس للأبد العام 1971، ثم قدم هذا الدور لسابع مرة في نسخة الفيلم الجديدة لفيلم كرة العاصفة والذى يحمل اسم أبدا لا أبدا مرة ثانية العام 1983، وفق موقع «المعرفة».

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