زواج سكارليت جوهانسون وكولين جوست

صورة مؤرخة في 17 سبتمبر 2018 للمثلة سكارليت جوهانسون وكولن جوست، لوس أنجليس (أ ف ب)

أُقيم حفل زفاف محدود للثنائي سكارليت جوهانسون والممثل كولين جوست، وهو الزوج الثالث للنجمة الهولوودية.

وأعلنت جوهانسون حفلة زفافها، من خلال منشور عبر حساب جمعية «ميلز أون ويلز» الخيرية على شبكة «إنستغرام»، جاء فيه أن الممثليْن تزوجا «بحضور عائلتيهما والقريبين منهما، مع التزام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كوفيد-19»، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وأضافت الجمعية، التي تعنى بتوزيع وجبات غذائية، أن «أمنية العروسين في زواجهما هي المساعدة في إحداث فرق (في حياة) كبار السن المحتاجين في هذه المرحلة الصعبة، من خلال دعم ميلز أون ويلز أميركا»، داعية متابعيها إلى التبرع لها.

وكانت خطوبة جوهانسون (35 عامًا) وجوست (38 عامًا) عُـقدت في مايو 2019 بعد مساكنة استمرت سنتين. واعتُبرت جوهانسون إحدى الممثلات الأعلى أجرًا في العالم العام الماضي، ومن أبرز أفلامها «بلاك ويدو»، في حين أن جوست هو مؤلف برنامج «ساترداي نايت لايف» التلفزيوني ونجمه.

وقبل جوست، كانت النجمة النيويوركية متزوجة من الممثل الكندي راين رينولدز، والصحفي الفرنسي رومان دورياك.

وبعد سلسلة من الأدوار خلال طفولتها، لمع نجم جوهانسون العام 2003 في فيلم صوفيا كوبولا الكوميدي الرومانسي «لوست إن ترانسلايشن» الحائز جائزة «أوسكار».

ورُشحت جوهانسون مرتين لجائزة «أوسكار» العام المنصرم عن فيلمي «جوجو رابيت» و«ويدينغ ستوري».

إضافة إلى مهنتها التمثيلية، كانت لسكارليت جوهانسون تكرارًا مواقف داعمة للقضايا النسوية، إذ كانت في طليعة ممولي حركة «تايمز آب» التي تهدف إلى الدفاع عن ضحايا التحرش والعنف الجنسي.