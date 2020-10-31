بالصور: تفاصيل جوائز الدورة الرابعة لمهرجان «الجونة السينمائي»

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» مساء الجمعة، جوائز دورته الرابعة في حفل استقبله مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث تم الكشف عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أميركي.

قدمت الحفل الإعلامية والممثلة ناردين فرج، وتم تكريم الممثل المصري الكبير خالد الصاوي، وتم منحه جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الحفل أيضًا، وقدمها له المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان.

وأعرب الصاوي - الذي لم يتمالك نفسه وبكى متأثرًا - عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، خصوصا أنه يأتي من مهرجان «الجونة السينمائ» الذي يعتبره واحدًا من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة العربية بأسرها، موجها التحية لكل القائمين عليه، وكذلك لكل من ساهم في خروج هذه الدورة إلى النور في الوقت الذي يعيشه العالم من وزارات الصحة والسياحة والآثار والشرطة وكذلك الدفاع وكل الدولة المصرية التي تواجه بقوة كل القوى التي تواجهها.

وأُعلن خلال الحفل أيضًا، جائزة «خالد بشارة» لصناع السينما المستقلة في مصر، والتي ستُمنح سنويًا لدعم صناع الأفلام المصريين الشباب، وتُقدر قيمتها بـ 10 آلاف دولار أميركي، وحصدها هذا العام لمشروع فيلم «هاملت من عزبة الصفيح» للمخرج أحمد فوزي صالح، والذي يشارك في كتابته وإنتاجه السيناريست والمخرج أحمد عامر.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

أما جائزة «نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل» (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أميركي)، ذهبت إلى فيلم «إلى أين تذهبين يا عايدة؟» للمخرجة ياسميلا زبانيتش، في حين نال جائزة «نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل» (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أميركي) فيلم «حكايات سيئة» للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو، وحاز على جائزة «نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل» (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أميركي) فيلم «احتضار» للمخرج هلال بيداروف.

وحصد جائزة «نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل» (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أميركي) فيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة كوثر بن هنية.

وحصل على جائزة «نجمة الجونة لأفضل ممثل» (نجمة الجونة وشهادة) الممثل الفلسطيني علي سليمان عن دوره في فيلم «200 متر»، ونالت جائزة «نجمة الجونة لأفضل ممثلة» (نجمة الجونة وشهادة) الممثلة ياسنا دوريسيتش عن دورها في فيلم «إلى أين تذهبين يا عايدة؟».

وأخيرا، حصل فيلم «واحة» للمخرج إيفان إيكيتش على تنويه لجنة التحكيم الخاص.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

نال جائزة «نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل» (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أميركي)، فيلم «أيام أكلة لحوم البشر» للمخرج تيبوهو إدكينز، وذهبت جائزة «نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل» (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أميركي) إلى فيلم «سوفتي» للمخرج سام سوكو، وحاز جائزة «نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل» (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أميركي) فيلم «صائدو الكمأ» للمخرجين مايكل دويك وجريجوري كيرشاو.

أما جائزة «نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل» (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم «جزائرهم» للمخرجة لينا سويلم.

مسابقة الأفلام القصيرة

أما جائزة «نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير» (نجمة الجونة وشهادة و15000 أميركي) ذهبت إلى فيلم «أن أصبح أمي» للمخرجة جاسمين ترينكا، في حين نال جائزة «نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير» (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أميركي) فيلم «حدود الأزرق» للمخرج إيفان ميلوسافليفيتش، وحاز جائزة «نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير» (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أميركي) فيلم «أقمشة بيضاء» للمخرج مولي كين. وفاز بجائزة «نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير» (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أميركي) فيلم «ستاشر» للمخرج سامح علاء.

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أما جائزة «سينما من أجل الإنسانية»، التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم «200 متر» للمخرج أمين نايفة، في حين حصل على جائزة لجنة تحكيم «نيتباك» لأفضل فيلم آسيوي ذهبت إلى فيلم «احتضار» للمخرج هلال بيداروف، وفاز بجائزة لجنة تحكيم «فيبريسي» لأفضل فيلم عربي «200 متر» للمخرج أمين نايفة.

وفي ختام الحفل، تمت إذاعة فيديو كليب أغنية «دقي يا مزيكا» للمطرب اللبناني رامي عياش، وهي الأغنية الرسمية للمهرجان، ليصعد بعدها بعض الفنانين المشاركين في الفيديو منهم، يسرا وليلى علوي وأروى جودة ومحمد فراج وبشرى.

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)