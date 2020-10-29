القضاء يبتّ الاثنين بدعوى جوني ديب على جريدة «ذي صن»

جوني ديب (أ ف ب)

يصدر القضاء البريطاني حكمه الاثنين في الدعوى التي رفعها جوني ديب ضدّ جريدة «ذي صن» البريطانية بعدما اتهمته بتعنيف طليقته الممثلة الأميركية آمبير هيرد.

وسيتلو القاضي أندرو نيكول حكمه بالفيديو عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتعرّف جوني ديب على آمبير هيرد خلال تصوير «ذي رام داياري» في العام 2011 وتزوّجا في فبراير 2015 في لوس أنجليس وتطلّقا في مطلع العام 2017 وسط ضجّة إعلامية كبيرة.

وخلال محاكمة استمرّت ثلاثة أسابيع لقيت صدى واسعا في الإعلام، تمعّنت المحكمة العليا في لندن في الحياة الزوجية للممثّلين، مستعرضة أدقّ تفاصيلها في بعض الأحيان، وتطرّقت الممثلّة إلى «سنوات» من العنف «الجسدي والنفسي»، وهي مزاعم نفاها جوني ديب نفيا قاطعا.

وأقرّ الممثّل الأميركي البالغ من العمر 57 عاما باستهلاكه المفرط للكحول والمخدّرات لكنه أكّد أنه لم يتعرّض يوما لأيّ امرأة بالضرب، وهو ما أكّدته شهادات خطّية من شريكتيه السابقتين فانيسا بارادي ووينونا رايدر، وهو يقول من جهته إن هيرد هي التي مارست العنف في حقّه.

وطلب ديفيد شيربورن، محامي الممثّل، في مرافعته من القاضي «تبييض اسم» جوني ديب من هذه «الاتهامات المخزية والخاطئة» التي دفعته إلى إقامة هذه الدعوى «الأليمة».

أما آمبير هيرد (34 عاما) التي كانت من الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم في هذه المحاكمة، فهي أبقت على تصريحاتها، متأسّفة لعرض «تفاصيل صادمة وحميمية لأبعد حدّ» من حياتها مع ديب أمام القضاء ونشرها.