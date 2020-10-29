ضيوف «الجونة السينمائي» يخضعون لاختبار «كورونا» قبل السفر لبلادهم

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الخميس 29 أكتوبر 2020, 12:05 مساء
المهرجان يقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري (خاص لـ بوابة الوسط)

يخضع جميع ضيوف مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الرابعة إلى اختبار فيروس كورونا «PCR»، وهو القرار الذي اتخذه المهرجان منذ التحضير للدورة الحالية، وذلك ليتمكن ضيوف المهرجان من الصعود للطائرة والعودة إلى بلادهم، طبقا لقيود السفر التي وضعتها الدول للحفاظ على سلامة مواطنيها من فيروس كورونا.

ويعتبر إجراء الاختبار من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها إدارة المهرجان للاطمئنان على ضيوفه قبل مغادرتهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم بشكل آمن.

ويضع مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الـ4 العديد من الإجراءات الاحترازية، حيث يتعاون مع وزارة الصحة في توفير كافة المستلزمات للوقاية من فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة ضيوف المهرجان، وذلك من خلال توفير المطهرات والكمامات في مناطق تواجد الضيوف، إضافة إلى التأكيد على التباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة وقاعات السينما، حيث يضع المهرجان فاصلا ورقيا بين كل مقعد وآخر مع إلزام الحضور بارتداء الكمامة وكاشف الحرارة المتوافر على مداخل القاعات وأبواب الفنادق المستضيفة نزلاء المهرجان.

كما يشهد محيط فعاليات المهرجان العديد من سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل مع أي عارض صحي يتعرض له ضيف من ضيوف المهرجان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يحذر من 400 ألف وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال أشهر.. ويعلن إغلاقا جديدا
دولى
مارادونا يحتفل بميلاده الـ60.. وهذا حلمه الجديد
رياضة عالمية
وليامز تتوقع تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خلال المحادثات المقبلة
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق
ليبيا
قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
«بلومبرغ» عن مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج الخام الليبي إلى 700 ألف برميل يوميا
ليبيا
ناشطة سعودية موقوفة تبدأ إضرابا عن الطعام
عربى
مفاجأة.. رونالدو ما زال مصابًا بفيروس «كورونا» ويغيب عن موقعة «برشلونة»
رياضة عالمية
بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجود الأطفال في المنزل قد يحمي الأسرة من «كورونا»