ضيوف «الجونة السينمائي» يخضعون لاختبار «كورونا» قبل السفر لبلادهم

المهرجان يقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري (خاص لـ بوابة الوسط)

يخضع جميع ضيوف مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الرابعة إلى اختبار فيروس كورونا «PCR»، وهو القرار الذي اتخذه المهرجان منذ التحضير للدورة الحالية، وذلك ليتمكن ضيوف المهرجان من الصعود للطائرة والعودة إلى بلادهم، طبقا لقيود السفر التي وضعتها الدول للحفاظ على سلامة مواطنيها من فيروس كورونا.

ويعتبر إجراء الاختبار من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها إدارة المهرجان للاطمئنان على ضيوفه قبل مغادرتهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم بشكل آمن.

ويضع مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الـ4 العديد من الإجراءات الاحترازية، حيث يتعاون مع وزارة الصحة في توفير كافة المستلزمات للوقاية من فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة ضيوف المهرجان، وذلك من خلال توفير المطهرات والكمامات في مناطق تواجد الضيوف، إضافة إلى التأكيد على التباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة وقاعات السينما، حيث يضع المهرجان فاصلا ورقيا بين كل مقعد وآخر مع إلزام الحضور بارتداء الكمامة وكاشف الحرارة المتوافر على مداخل القاعات وأبواب الفنادق المستضيفة نزلاء المهرجان.

كما يشهد محيط فعاليات المهرجان العديد من سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل مع أي عارض صحي يتعرض له ضيف من ضيوف المهرجان.