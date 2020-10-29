«القاهرة» عمل درامي جديد يجمع تامر محسن ومريم نعوم

من كواليس الإعلان عن تفاصيل مسلسل «القاهرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك المخرج والمؤلف تامر محسن في إخراج مسلسل جديد يحمل اسم «القاهرة» يضم 5 من أشهر روايات الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويتعاون فيه مع السيناريست مريم نعوم وهو من إنتاج شركة «iProductions» ومن المقرر عرضه في العام 2022.

المسلسل الجديد يتألف من عدة مواسم وسيتضمن الموسم الواحد 8 حلقات تتناول إحدى الروايات الشهيرة للأديب نجيب محفوظ، ويعد أحدث الأعمال الفنية التي تتناول روايات الأديب المصري الذي أُقتبست رواياته في أكثر من 140 عمل فني متنوع ما بين أفلام روائية وقصيرة ومسرحيات ومسلسلات، عربيا وعالميا، وحصدت هذه الأعمال عشرات الجوائز.

وشهد العام 2020 نشاط ملحوظ للمخرج تامر محسن تضمن حلقاته من مسلسل «نمرة اتنين» الذي يضم نجوما من أنحاء العالم العربي، حيث أخرج قصة بعنوان «اللي يصير ببيروت.. بيضل ببيروت» من بطولة نيللي كريم وعادل كرم، كما يعمل على مسلسل «تقاطع طرق» (اسم مؤقت) والمقرر عرضه في رمضان 2021 ليعيد النجمة منى زكي للدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.