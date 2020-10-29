«القاهرة» عمل درامي جديد يجمع تامر محسن ومريم نعوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 01:46 مساء
من كواليس الإعلان عن تفاصيل مسلسل «القاهرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك المخرج والمؤلف تامر محسن في إخراج مسلسل جديد يحمل اسم «القاهرة» يضم 5 من أشهر روايات الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويتعاون فيه مع السيناريست مريم نعوم وهو من إنتاج شركة «iProductions» ومن المقرر عرضه في العام 2022.

المسلسل الجديد يتألف من عدة مواسم وسيتضمن الموسم الواحد 8 حلقات تتناول إحدى الروايات الشهيرة للأديب نجيب محفوظ، ويعد أحدث الأعمال الفنية التي تتناول روايات الأديب المصري الذي أُقتبست رواياته في أكثر من 140 عمل فني متنوع ما بين أفلام روائية وقصيرة ومسرحيات ومسلسلات، عربيا وعالميا، وحصدت هذه الأعمال عشرات الجوائز.

وشهد العام 2020 نشاط ملحوظ للمخرج تامر محسن تضمن حلقاته من مسلسل «نمرة اتنين» الذي يضم نجوما من أنحاء العالم العربي، حيث أخرج قصة بعنوان «اللي يصير ببيروت.. بيضل ببيروت» من بطولة نيللي كريم وعادل كرم، كما يعمل على مسلسل «تقاطع طرق» (اسم مؤقت) والمقرر عرضه في رمضان 2021 ليعيد النجمة منى زكي للدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يحذر من 400 ألف وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال أشهر.. ويعلن إغلاقا جديدا
دولى
مارادونا يحتفل بميلاده الـ60.. وهذا حلمه الجديد
رياضة عالمية
وليامز تتوقع تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خلال المحادثات المقبلة
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق
ليبيا
قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
«بلومبرغ» عن مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج الخام الليبي إلى 700 ألف برميل يوميا
ليبيا
ناشطة سعودية موقوفة تبدأ إضرابا عن الطعام
عربى
مفاجأة.. رونالدو ما زال مصابًا بفيروس «كورونا» ويغيب عن موقعة «برشلونة»
رياضة عالمية
بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجود الأطفال في المنزل قد يحمي الأسرة من «كورونا»