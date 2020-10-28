بالصور: نجوم الفن في احتفالية «السينما في حفل موسيقي» احتفاء بشارلي شابلن

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 12:45 مساء
من السجادة الحمراء لاحتفالية «السينما في حفل موسيقي» (خاص لـ بوابة الوسط)

استقبل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة احتفالية «السينما في حفل موسيقي» مساء الثلاثاء، حيث عرض فيلم «الصبي» لشارلي شابلن، والذي قدمه مهرجان «الجونة السينمائي» بشكل جديد ربما يكون الأول من نوعه في مشهد المهرجانات السينمائية العربية، إذ عُرض الفيلم بمصاحبة أوركسترا حية بقيادة الموسيقار المصري الشهير أحمد الصعيدي، الذي قام بلعب موسيقى الفيلم الحية أثناء العرض.

الحفل سبقه استقبال النجوم على السجادة الحمراء، حيث حضر عدد كبير من الفنانين منهم رانيا يوسف وصبري فواز وعمرو يوسف وكندة علوش والمخرجة كاملة أبو ذكري والمنتج محمد العدل وهاني عادل وداليا البحيري وهند عبدالحليم، وغيرهم.

من السجادة الحمراء لاحتفالية «السينما في حفل موسيقي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من السجادة الحمراء لاحتفالية «السينما في حفل موسيقي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من السجادة الحمراء لاحتفالية «السينما في حفل موسيقي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من السجادة الحمراء لاحتفالية «السينما في حفل موسيقي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من السجادة الحمراء لاحتفالية «السينما في حفل موسيقي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من السجادة الحمراء لاحتفالية «السينما في حفل موسيقي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من السجادة الحمراء لاحتفالية «السينما في حفل موسيقي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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