مناقشة تأثير «كوفيد-19» على الإعلام الرقمي في ندوة بـ«الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 11:02 صباحا
من ندوة تأثير كوفيد-19 على الإعلام الرقمي في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

شهد مهرجان «الجونة السينمائي» في خامس أيامه الثلاثاء، ندوة لمناقشة تأثير «كوفيد-19» على منصات التواصل الاجتماعي.

شارك في الندوة كل من دومينيك ديلبور الرئيس الدولي والمدير العالمي للأرباح في «فايس ميديا»، وطارق حسني الرئيس التنفيذي لشركة «منلي»، وجاكوب ميجلاهي مطور استراتيجيات المحتوى في «شاهد»، ومون باز مديرة الشراكات الاستراتيجية لـ «ميديا بابلشر» في «فيسبوك» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أدار الندوة أحمد عباس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديجيساي».

جاء في الندوة أنه خلال 2020 كان هناك أكثر من 16 مليون مشترك في «نتفليكس» 2,6 مليار مشترك في منصة «فيسبوك»، بالإضافة إلى «شاهد» الذي حقق في خلال 26 أسبوعا ما تم تحقيقة في سنين، بإطلاقه «شاهد بلس» في يناير 2020.

وقال جاكوب إن المحتوى كان هو مصدر اهتمام منصة «شاهد» خلال فترة الإغلاق، فبعد انطلاق «شاهد بلس» عملنا جاهدين على خلق محتوى خارج السباق الرمضاني، ففي شهر يوليو الفائت تم إطلاق فيلم «صاحب المقام» الذي لاقى نجاحا باهرا وتفاعلا شديدا بين المشاهدين في جميع البلاد العربية، مما شجع المنصة على إصدار أفلام ومسلسلات طوال العام.

اقرأ أيضا: نساء رائدات في ندوة «تمكين المرأة» بـ«الجونة»: لا نملك سلطة اتخاذ القرار في صناعة السينما

وقال دومينيك ديلبور رئيس مجلس إدارة «فايس ميديا»، إن وجود أي تطبيق على هواتف المستخدمين ليس مقياسا للنجاح، إن مقياس النجاح الرئيس هو زيادة عدد المستخدمين ودرج تفاعلهم مع التطبيق، و«تيك توك» هو أكبر مثال على ذلك فخلال جائحة كورونا والحجر المنزلي، كان تطبيق «تيك توك» هو المنفذ الترفيهي للعديد من الأسر وساعد على الربط الأسري، وأضاف أن بعض الشركات خلال هذه الفترة عانت بشدة مثل مجال صناعة الأفلام والبعض الآخر أخذ من هذه الجائحة فرصة للازدهار مثل الأفلام الوثائقية والبث المباشر.

أما تطبيق «منلى» فركز على خلق مساحة من الإيجابية، عن طريق تقريب المسافات بين الفنانين ومعجبيهم خلال تطبيقهم الجديد الذي تم إطلاقة في شهر مارس الفائت، بحسب طارق حسني، مضيفا أن التطبيق في وضع جيد للازدهار وتحقيق نمو سريع وثابت، حيث إن المستخدمين سعيدون بمشاركة النجوم في حياتهم وأفراحهم.

من جانبها، قالت مون باز، مدير الشراكات الاستراتيجية في «فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إنه في الوقت الذي كان معظم الشركات تركز على التنوع في المحتوى، كان هناك شركات هدفها هو توصيل معلومات مؤكدة. أن منصة التواصل الاجتماعي الأكبر «فيسبوك» هي أكبر مثال على ذلك، فخلال جائحة «كوفيد 19» كان هدفهم هو أن توصل لمستخدميها الـ2.6 مليار معلومات صادقة وموثوقة من خلال مركز السلامة الذي تم إنشاؤه على المنصة، هذه المنصة تحتوي على بيانات يتم تحديثها بشكل دوري حتى يتسنى للجميع خدمة مجتمعهم.

من ندوة تأثير كوفيد-19 على الإعلام الرقمي في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير أممي لليبيا من استيراد السيارات المستعملة