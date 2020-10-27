«السينما في حفل موسيقي» من أبرز فعاليات الثلاثاء في «الجونة السينمائي»

المهرجان يقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري (خاص لـ بوابة الوسط)

تستقبل قاعات مهرجان «الجونة السينمائي»، الثلاثاء، عددا من الفعاليات وعروض الأفلام في جميع المسابقات.

ومن الفعاليات التي اعتاد المهرجان على إقامتها سنويا، يستقبل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة في السادسة مساء احتفالية «السينما في حفل موسيقي»، يسبقها استقبال النجوم على السجادة الحمراء.

وتسقبل قاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية أفلام «ميكا»، «احتضار»، «عام الغضب»، وفي قاعة «سي سينما 1» تعرض أفلام «جوزيب»، «إلى أين تذهبين يا عايدة»، «تحت نجوم باريس»، بالإضافة إلى برنامج الأفلام القصيرة 2.

أما قاعة «سي سينما 2» فتستقبل عروض منصة الجونة السينمائية (أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج)، وكذلك أفلام «ليل»، «آكازا، بيتي»، «ماتادوري المذعور»، وفي «سي سينما 3» تعرض أفلام «200 متر»، «نَفس»، «صائدو الكمأ»، «هوبر/ ويلز».

كما تقام ندوات «كيفية تعامل الإعلام في عصر أزمة الكورونا» بحضور طارق حسني، «الروايات وكيفية التأقلم مع التغيرات» بحضور أحمد المرسي.