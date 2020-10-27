بالصور: مصطفى قمر وهشام عباس يتألقان في حفل «تيك توك» بـ«الجونة»

من كواليس حفل مصطفى قمر وهشام عباس في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

على هامش فعاليات مهرجان «الجونة السينمائي»، أقامت منصة «تيك توك» حفلا ضخما، وذلك داخل أحد أماكن السهر بمدينة الجونة، حضره العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

وقام بإحياء الحفل كل من المطرب مصطفى قمر و المطرب هشام عباس، وذلك تحت عنوان «نجم النجوم» بطابع (تسعيناتي)، قام بتنظيمه «the ministry of happiness» محمد علام ووليدتوفيق، ونفذ ديكوراته «add eleven» هشام مظهر.

وقدم الثنائي قمر وعباس مجموعة من أشهر أغانيه، وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير، وكان في استقبالهم نهلة مجدي مديرة «تيك توك» بالشرق الأوسط، وكان على رأسهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، ومن نجوم الفن يسرا ومنة شلبي ولقاء الخميسي وآسر ياسين وأحمد حاتم وأحمد داوود وزوجته علا رشدي والملحن إيهاب عبدالواحد والسيناريست تامر حبيب، والمنتج محمد العدل، والاستايلست ريم العدل، وغيرهم الكثير.

من كواليس حفل مصطفى قمر وهشام عباس في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس حفل مصطفى قمر وهشام عباس في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس حفل مصطفى قمر وهشام عباس في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس حفل مصطفى قمر وهشام عباس في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس حفل مصطفى قمر وهشام عباس في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس حفل مصطفى قمر وهشام عباس في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)