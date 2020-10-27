الفلسطينية مي عودة تفوز بجائزة «فارايتي» بمهرجان «الجونة»

المنتحجة الفلسطينية مي عودة وانتشال التميمي (خاص لـ بوابة الوسط)

منحت مجلة «فارايتي» جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، للمنتجة الفلسطينية مي عودة، وهي الجائزة التي تقدمها المجلة بشكل سنوي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي».

وشهد حفل توزيع الجائزة حضور انتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى رئيس العمليات، والمؤسس المشارك بالمهرجان، حيث أعلن التميمي فوز مي عودة وسط سعادة كبيرة من قبل الحضور.

ومن جانبها أعربت المنتجة مي عودة عن سعادتها لحصولها على جائزة مجلة «فارايتي» قائلة: «أعتبر الجائزة واحدة من أهم الجوائز في مجال السينما حول العالم، وسعيدة بتسليمها لي في مهرجان الجونة السينمائي، المهرجان الذي احتضن مشروع فيلم (200 متر) عندما كان عبارة عن مشروع في نسخة أولية».

وأضافت عودة: «سعيدة جدا لأني امرأة منتجة ولأول مرة أنتج فيلما طويلا، وفخورة بأن هناك تقديرا لدور المنتج، حيث تجرى العادة على إعطاء التقدير للمخرج بشكل أكبر، وإن شاء الله بلادنا العربية وفلسطين تعطي اهتماما أكبر للسينما، لأنها هي السلاح الذي سوف يروي قصتنا في ظل الظروف التي نمر بها في عالمنا العربي، وأحب أن أقوم بإهداء هذه الجائزة لأهلي الذين ما زالوا لا يعرفون ما أفعله في الحياة، وكل من شاركوني العمل من المنتجين في كل البلاد».

وأشارت عودة إلى أنها كانت سعيدة بعرض الفيلم لأول مرة في الوطن العربي بمهرجان «الجونة»، خصوصا وأن ردود الأفعال كانت قوية جدا، وهذا كان أفضل جائزة بالنسبة لها.