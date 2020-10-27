نساء رائدات في ندوة «تمكين المرأة» بـ«الجونة»: لا نملك سلطة اتخاذ القرار في صناعة السينما

من كواليس ندوة تمكين المرأة بمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

عقد مهرجان «الجونة السينمائي»، الإثنين، ندوة بعنوان «تمكين المرأة»، ضمت كل من المخرجة جيهان الطاهري والمخرجة نجوي نجار والنجمة منة شلبي والفنانة الهندية ريتشا تشادا، وصانعة الأفلام دورثي مايرامي كيللو.

أدرات الندوة الإعلامية ريا أبي راشد وذلك في قاعة سينما أودي ماكس، وشهدت الندوة حضور كل من شيرين رضا ولقاء الخميسي والعضو المؤسس والمستشار التنفيذي لمهرجان «الجونة» عمرو منسي والفنانة تارا عماد، وبشرى رئيس العمليات بمهرجان «الجونة».

وقالت المخرجة جيهان الطاهري خلال الندوة إن هناك ارتفاع في عدد المخرجات الإناث ولكن ليس هناك مصورات أو منتجات لديهن قرار في صناعة السينما أو مهندسات صوت وغيرها من المهن، مشيرة إلى أن هناك أسماء كبيرة من النساء تتصدر المشهد ولكن التمويل هو الأصل، وهناك حلقة مفقودة لأن المرأة منسية من التواجد كصانعة قرار ويجب أن تخلق النساء واقع بديل ليتلاشي الواقع القديم.

وفي كلمتها قالت المخرجة نجوي نجار، "في فلسطين نحاول بشكل جاد أن يكون هناك ٥٠٪ من فريق العمل إناث وليس فقط لشغل مكان وإنما لكفاءتهم بعد تلقيهم تدريبا للانخراط بقوة في مجال صناعة السينما، وهناك مصورات ولكن لدنيا فجوة فلا نرى كثيرا منهن كاتبات أو ممثلات في النصوص السينمائية إلا في أدوار تدعم الرجال ونحن في حاجة لنصوص تتناول نساء ناضجات وأدوار تعزز من دور المرأة".

بينما قالت صانعة الأفلام دورثي مايرامي كيللو، أنها تشارك في مبادرة راويات وهو تجمع نسائي من 9 شخصيات نسائية يجتمعن سويا ويساعدن بعضهن البعض في صناعة الأفلام ويقدمن لبعضهن نصائح لتقديم أفلامهن، مضيفة إلى أنه من المهم تشجيع الأصوات الصاعدة والناشطات.

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فيما قالت النجمة منة شلبي، "استمتع بالعمل مع النساء وسبق وعملت مع المخرجة هالة خليل والمخرجة كاملة أبو ذكري ووسام سليمان ولكن لدينا مشكلة أن الأناث لا يمنحن سلطات اتخاذ القرار"، وأضافت منة، "كنت محظوظة بتقديم أدوار قوية مثل أفلام (أحلى الأوقات) مع حنان ترك وهند صبري و(نوارة) ولكن المجتمع لا يقبل تمثيل امرأة قوية".

بينما قالت النجمة الهندية ريتشا شادا، أن السينما الهندية في الـ 10 أعوام الأخيرة بدأت تأخد منحى أكبر في تمثيل المرأة وذلك استجابة متأخرة للعولمة، والأن وبسبب المنصات الرقمية أصبح الأمر مختلف خاصة وأنهم لا ينظرون إلى شباك التذاكر وبالتالي يكون هناك فرصة لتقديم أفلام مختلفة ومغايرة والاعتماد على وجود المرأة بشكل مختلف، ولكن بشكل عام هناك تحسن كبير في وضع المرأة بالسينما الهندية.

من كواليس ندوة تمكين المرأة بمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس ندوة تمكين المرأة بمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)