«زمن الهف» عمل درامي للكاتب مصطفى السعيطي

الكاتب مصطفى السعيطي. (الوسط)

انتهى الكاتب مصطفى السعيطي من كتابة مسلسل «زمن الهف» الذي سيبدأ المخرج علي حامد تصويره في الفترة القادمة.

وقال الكاتب مصطفى السعيطي لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إن «العمل الدرامي سوف يشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات، منهم سلوى وياسمين ويقين والفنان النجم فتحي بدر وإبراهيم القذافي وفرج لامين وحمد خنفور وميلاد جمعة وسالم بوذن».

ولفت السعيطي إلى أن «تصويرالعمل سيكون بين مدينة أجدابيا، وأوجلة، واجخرة، وهو عمل درامي يصور تفاصيل الحياة في الواحات خلال ستينات القرن الماضي ويؤرخ للصراع بين الخير والشر الذي لا يخلو منه زمان ولا مكان».

وأشار الكاتب مصطفى السعيطي إلى أن المسلسل من إنتاج شركة العرجون الذهبي، وهندسة الديكور للفنانين أصميدة الشيخي وجمال عبدالوهاب».