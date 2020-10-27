«زمن الهف» عمل درامي للكاتب مصطفى السعيطي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 12:04 مساء
الكاتب مصطفى السعيطي. (الوسط)

انتهى الكاتب مصطفى السعيطي من كتابة مسلسل «زمن الهف» الذي سيبدأ المخرج علي حامد تصويره في الفترة القادمة.

وقال الكاتب مصطفى السعيطي لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إن «العمل الدرامي سوف يشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات، منهم سلوى وياسمين ويقين والفنان النجم فتحي بدر وإبراهيم القذافي وفرج لامين وحمد خنفور وميلاد جمعة وسالم بوذن».

ولفت السعيطي إلى أن «تصويرالعمل سيكون بين مدينة أجدابيا، وأوجلة، واجخرة، وهو عمل درامي يصور تفاصيل الحياة في الواحات خلال ستينات القرن الماضي ويؤرخ للصراع بين الخير والشر الذي لا يخلو منه زمان ولا مكان».

وأشار الكاتب مصطفى السعيطي إلى أن المسلسل من إنتاج شركة العرجون الذهبي، وهندسة الديكور للفنانين أصميدة الشيخي وجمال عبدالوهاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
خبراء وجرائد فرنسية يرصدون تحديات ما بعد «اتفاق جنيف»
ليبيا
«أمن طرابلس»: رجل في حالة سكر يقتل مؤذنا.. وعصابة تغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حقائق عن سرطان الثدي الوراثي