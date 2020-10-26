ندوة «تمكين المرأة» وعرض «ميكا» ضمن فعاليات رابع أيام «الجونة السينمائي»

منة شلبي خلال فعاليات مهرجان "الجونة السينمائي" (خاص لـ بوابة الوسط)

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض مجموعة من الأفلام في رابع أيام مهرجان «الجونة السينمائي» الإثنين، كما يعاد عرض مجموعة أخرى، بالإضافة إلى الفعاليات والندوات الأخرى.

ويفتتح الفيلم المغربي «ميكا» بعرض السجادة الحمراء في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، في السابعة مساءً، والذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

ويعاد عرض مجموعة من الأفلام منها فيلم «واحة» في السادسة مساءً في قاعة «أوديماكس»، ثم في التاسعة والربع فيلم «حارس الذهب» بطولة أحمد مالك، وفي قاعة «سي سينما 1» يعاد عرض فيلم «زوجة جاسوس» في الثانية عشرة والنصف، وفي التاسعة والربع يعرض فيلم «200 متر».

ثم يعاد عرض فيلم «أمهات حقيقيات» الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا، وبرنامج الأفلام القصيرة 1 الساعة الرابعة إلا ربع، بـ«سي سينما 2».

وفي قاعة «سي سينما 3» يعاد عرض فيلم «أيام آكلة لحوم البشر» في الثالثة إلا ربع عصرًا، ثم فيلم «33 كلمة عن التصميم» في السادسة إلا ربع، وفيلم «إبراهيم» في التاسعة مساءً.

من فعاليات اليوم، ندوة نقاشية حول تمكين المرأة في السينما، تحضرها الفنانة المصرية منة شلبي والمخرجة نجوى نجار وجيهان حريري، وتدير الندوة الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.