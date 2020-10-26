«الجونة السينمائي» يناقش قضية الأطفال اللاجئين في ندوة بعنوان «الأطفال مهمون»

من الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "الأطفال مهمون" في "الجونة السينمائي" (خاص لـ بوابة الوسط)

شهد مهرجان «الجونة السينمائي» في ثالث أيامه الأحد، حلقة نقاش المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس تحت عنوان «الأطفال مهمون».

أدارت الحلقة الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، وبمشاركة كل من كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية، والسفيرة د. هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والممثلة السورية كندة علوش، إضافة إلى مشاركة افتراضية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

وقالت هيفاء أبو غزالة إن جامعة الدول العربية تعمل جاهدة على وضع خطة شاملة لتأهيل الأطفال اللاجئين، بالإضافة إلى العمل على برلمان للأطفال ليتم تدريبهم على العملية الديمقراطية.

و من ناحيته، أشار كريم أتاسي إلى أن منطقتنا العربية تضم أكبر عدد لاجئين في العالم، وخص بالذكر مصر التي تضم أكثر من 85 ألف طفل لاجئ من بينهم 4 آلاف طفل أتوا لمصر دون ذويهم، وذلك هم أصعب الحالات لأنهم فقدوا كل شيء الأهل و الوطن.

العنف ضد المرأة

وأضافت المهندسة نورا سليم أن 80% من السيدات المتزوجات يتعرضن للعنف البدني من قبل أزواجهن وهذه نسبة كبيرة ومقلقة، لأن العنف ضد المرأة في نفس أهمية العنف ضد الطفل لأنه يؤدي إلى تفكك أسري. وقالت إن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تتعاون مع عديد الجامعات الأهلية لتقديم الدعم النفسي عن طريق أخصائيين، منادية بحق الطفل في اللعب والأمان.

وناشدت الفنانة كندة علوش استخدام منابر التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بخصوص قضية اللاجئين، مطالبة الأمم المتحدة بنشر فكرة العمل التطوعي، خصوصًا وسط الأجيال المقبلة.

وختمت حلقة النقاش المخرجة نادين لبكي التي شددت على أهمية دور السينما في تسليط الضوء على قضية العنف ضد الطفل.

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان «الجونة السينمائي» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك للدفاع عن اللاجئين في مصر، حيث يسعى المهرجان إلى النهوض بعمل المفوضية والدعوة للاجئين في مصر والعالم من خلال مختلف الخدمات والمنصات وحلقات النقاش التي يقدمها مهرجان «الجونة السينمائي».

من الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "الأطفال مهمون" في "الجونة السينمائي" (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "الأطفال مهمون" في "الجونة السينمائي" (خاص لـ بوابة الوسط)