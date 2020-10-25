«جيميناي أفريقيا» وتيك توك تتشاركان لإحداث ثورة في صناعة الأفلام

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 25 أكتوبر 2020, 03:00 مساء
«جيميناي أفريقيا» وتيك توك تتشاركان لإحداث ثورة في صناعة الأفلام (خاص الوسط)

التغير المطرد والتطور التكنولوجي الذي تشهده الصناعات التجارية جعل وجود رؤية مشتركة بين كافة المؤسسات والشركات الكبرى لرعاية المواهب الناشئة ورجال الأعمال الشباب أمرا لا غنى عنه حتى تتمكن أي صناعة من مواكبة ما يحدث من تطور تكنولوجي.

على ضوء ما سبق وقع المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة «جيميناي أفريقيا»، تابعة لمجموعة «أوراسكوم»، والسيدة شيرين ماجورة، رئيس الشراكات الاستراتيجية لشركة «تيك توك» الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية تعاون لدمج التقدم التكنولوجي مع ريادة الأعمال الإبداعية، وإضافة بعد جديد لصناعة الأفلام في مصر وأفريقيا.

وينبع ذلك من إيمان شركة «جيميناي أفريقيا» وشركة «تيك توك» بأن الإبداع والابتكار هما ركيزتان أساسيتان لتطوير صناعة الأفلام والمحتوى، وبناءا على هذه الاتفاقية، ستصبح «جيميناي أفريقيا» الذراع الريادية لتيك توك، بينما ستوفر تيك توك من خلال منصتها مساحات تفاعلية وتجارب رائعة. بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات والأنشطة المحلية والإقليمية.

وعلق المهندس عدلي بحماسة على الشراكة، قائلاً: «إن توقيع هذه الشراكة، هنا في مهرجان الجونة السينمائي، يشير إلى قفزة مستقبلية نحو تحقيق أحد تطلعاتنا الرئيسة وهو دعم رواد الأعمال المبتكرين وإحداث نقلة حقيقية في صناعة السينما من خلال إدخال أهم الأدوات التكنولوجية. كما تعد هذه الشراكة خطوة كبيرة تحقق رؤيتنا المتمثلة في سد الفجوة بين الفرص التجارية غير المستغلة ومجتمع جيميناي أفريقيا من خلال تزويدهم بالمنصات اللازمة لمنحهم المساحات المناسبة لتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا».

وتابع «أنا متحمس جدا لرؤية اندماج منصات ريادة الأعمال ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل صناعة السينما»، وأعربت شيرين ماجورة عن سعادتها بهذه الشراكة، قائلة «تتمثل مهمة تيك توك في إلهام الإبداع وجلب السعادة، ونحن نعمل بلا كلل على تمكين التعبير الإبداعي، وعلى تنمية مجتمع مليء بالمواهب. فنحن نفخر بالمواهب التي بدأت على تيك توك، وبالدور المحوري لتيك توك في تسليط الضوء على العديد من المواهب الشابة ذات الإمكانات غير المستغلة».

وأضافت: «تعزز هذه الشراكة مع جيميناي أفريقيا التزامنا بلعب دور فعال في رعاية المواهب الصاعدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشاركوننا حرصنا على تطوير النظام البيئي الإبداعي لصناعة الأفلام في المنطقة».

تم توقيع الاتفاقية بحضور مهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار، وجيميناي القابضة خلال مهرجان «الجونة السينمائي» الرابع.

«جيميناي أفريقيا» وتيك توك تتشاركان لإحداث ثورة في صناعة الأفلام (خاص الوسط)
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