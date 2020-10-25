نجم بوليوود علي فازال بـ«الجونة السينمائي»: أتطلع للعمل بالسينما المصرية

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 25 أكتوبر 2020, 01:57 مساء
لقاء مفتوح بعنوان «حوار مع علي فازال» بمهرجان الجونة السينمائي (خاص الوسط)

عقد مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الرابعة، الأحد، لقاء مفتوحا بعنوان «حوار مع علي فازال» في افتتاح فعاليات منصة الجونة.

وتحدث نجم بوليود علي فازال في الحوار الذي أدارته بشرى ورامان تشاولا مستشار المهرجان عن كواليس عمله في السينما الأميركية، ومع جودي دانش في فيلم «إليزابيث آند عبدول»، وفيلمه الجديد «جريمة على النيل».

وقال علي فازال إنه سعيد بالعمل في الفيلم وأن مخرج الفيلم ممثل بالأساس، وهو ما جعل أداءه في العمل يتدفق بسلاسة، مشيرا إلى أنه عقد جلسات عمل وورش للتحضير للفيلم.

وأشار فازال إلى أنه يعتبر نفسه محظوظا بالعمل في الجزء السابع من «FAST AND FURIOUS»، كاشفا أنه صور لنفسه فيديو بهاتفه من أجل «كاستنغ» فيلم «عبدول» وبعد 25 يوما اتصلوا به وأخبروه باختياره لبطولة العمل، مشيرا إلى أن جودي دانش كانت كريمة معه، وأنه قدم شخصية عبدول من خياله لأنه لا توجد تفاصيل كثيرة عن الشخصية الحقيقية، حيث تم محو كل المعلومات عنه، لكنه قرأ خطابات الملكة التي كانت ترسلها له وكانت تؤكد أن علاقتهما كانت علاقة روحية وراقية.

وأضاف علي فازال أنه لم يشاهد أفلام السينما المصرية، ولكنه يعرف جيدا النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف، وأنه يتطلع للعمل في السينما المصرية ولمشاهدة أعمال سينمائية مصرية كي يتعرف أكثر على عالم السينما في مصر، خاصة وأن مصر بها الكثير من الأماكن الرائعة التي يمكن التصوير بها.

وحول دعمه للمرأة وقضاياها، قال فازال إن والدته كانت نسوية بالمعني المعروف حاليا، وأنها كانت ملهمة له في مجال دعم المرأة وقضاياها، وأن خطيبته ريشا تشادا تساعده في ذلك، خاصة وأنها هي أيضا مثال على المرأة القوية.

لقاء مفتوح بعنوان «حوار مع علي فازال» بمهرجان الجونة السينمائي (خاص الوسط)
لقاء مفتوح بعنوان «حوار مع علي فازال» بمهرجان الجونة السينمائي (خاص الوسط)
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