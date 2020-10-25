عرض «200 متر» للفلسطيني أمين نايفة ضمن فعاليات الأحد في «الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 25 أكتوبر 2020, 11:25 صباحا
مشهد من فيلم "200 متر" (خاص لـ بوابة الوسط)

تستقبل قاعات مهرجان «الجونة السينمائي» في ثالث أيامه الأحد، عددا من الأفلام المميزة في أقسامه المختلفة، فضلا عن الندوات وعروض السجادة الحمراء.

ومن هذه الأفلام «واحة» لإيفان إيكيتش و«زهر الربيع» لسوزان ليندون و«بداية» لديا كولمبيجاشفيلي و«أيام أكلة لحوم البشر» لتيبوهو إدكينز.

كما تتضمن عروض السجادة الحمراء، فيلم «200 متر" لأمين نايفة، والذي فاز بجائزة الجمهور في قسم «أيام فينيسيا السينمائية» في الدورة الـ77 لمهرجان «فينيسيا السينمائي».

وتنطلق أيضا فعاليات الدورة الرابعة لجسر الجونة السينمائي والتي تتضمن محاضرة للممثل الهندي الشهير علي فازال وتديرها الفنانة بشرى رزة، ويتحدث فيها عن مسيرته الإبداعية الطويلة ووصوله إلى هوليوود وتمثيله مع ألمع أسماء صناعة السينما.

كما تتضمن فعاليات اليوم حلقة نقاش «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس: الأطفال مهمون" التي تديرها الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، ويشارك فيها كل من الأستاذ كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والسفيرة د. هيفاء أبو غزالة والممثلة الشهيرة كندة علوش إضافة إلى مشاركة افتراضية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

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