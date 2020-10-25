روائية مغربية تفوز بجائزة «ليه لوريانتال»

إيمان روبلان (الإنترنت)

عن روايتها «من قتل السبّار؟»، فازت الروائية المغربية - الفرنسية إيمان روبلان بجائزة «ليه لوريانتال» الأدبية، والتي تكرم منذ عشر سنوات الأدب المتوسطي والشرق أوسطي.

والكتاب صادر عن دار هنري للنشر، حسب «سكاي نيوز عربية»، الأحد.

وتدور وقائع الرواية في حي الحسني في الدار البيضاء، حيث يقتل حارس مبنى مسنّ يدعى السبّار، ويشتبه المفتش بعملية تسميم، فيسعى لتبيان حقيقة العلاقات القائمة بين السكان.

وتمنح هذه الجائزة عادة في الربيع لكنه أجلت هذه السنة بسبب تفشي وباء كوفيد-19. وكانت اللجنة هذه السنة برئاسة الكاتب جان لوك كوتاليم المعروف بأعماله المنفتحة على العالم والتي حصدت العديد من الجوائز.

وتتخذ جمعية «ليه لوريانتال» التي تنظم هذه الجوائر مقرا لها في مدينة لوريان. وترتبط نشأة هذه المدينة في النصف الثاني من القرن السابع عشر بـ«شركة الهند الشرقية الفرنسية» التي أسسها جان باتيست كولبير، وزير مالية الملك لويس الرابع عشر، والمعنية بالتجارة مع هذا القطر من العالم ومع البحار الشرقية.

ويقول الرئيس المؤسس للجمعية، عمر طالب، إن «ليه لوريانتال» تهدف إلى نشر ثقافات الشرق وموسيقاه وتقاليده وتشجيع التبادل بين عالمين قريبين للغاية.