بالصور: نجوم الفن في افتتاح فيلم «حارس الذهب» بمهرجان «الجونة السينمائي»

أحمد مالك بطل الفيلم الأسترالي "حارس الذهب" (خاص لـ بوابة الوسط)

حرص عدد كبير من نجوم الفن مساء السبت، على حضور افتتاح الفيلم الأسترالي «حارس الذهب» للمخرج والمؤلف رودريك ماكاي، وبطولة الفنان المصري أحمد مالك، والذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي».

العرض حضره الفنانون أشرف زكي وروجينا وعمرو يوسف وكندة علوش وجومانا مراد، وأحمد السقا وأروى جودة وسارة عبد الرحمن وميس حمدان وأحمد حاتم وشريف رمزي ومحمد الشرنوبي وجمال سليمان وخالد أنور وأحمد داوود وعلا رشدي وفراس سعيد ومحمد فراج وبسنت شوقي وإنجي المقدم وسارة التونسي، والسيناريست تامر حبيب، والمطرب أبو.

كما حضرت النجمة منة شلبي وآيتن عامر وبسمة والإعلامية ناردين فرج، والفنان الكبير محيي إسماعيل وهاني رمزي والإعلامية ريا أبي راشد والمخرجة هالة خليل، وأمير رمسيس، وغيرهم.

وشهد «حارس الذهب» عرضه العالمي الأول في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» حيث نال استحساناً عالميًّا.

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعى جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سرى لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاى رايان.

أحمد السقا وتامر حبيب على السجادة الحمراء لافتتاح فيلم "حارس الذهب" (خاص لـ بوابة الوسط)

الإعلامية ريا أبي راشد على السجادة الحمراء لافتتاح فيلم "حارس الذهب" (خاص لـ بوابة الوسط)

أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في "الجونة السينمائي" (خاص لـ بوابة الوسط)

إسلام إبراهيم ودينا ماهر على السجادة الحمراء لافتتاح فيلم "حارس الذهب" (خاص لـ بوابة الوسط)

نسرين طافش على السجادة الحمراء لافتتاح فيلم "حارس الذهب" (خاص لـ بوابة الوسط)