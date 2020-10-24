«المونديال المغاربي» بالبيضاء يحدد آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة

شعار «المونديال المغاربي للمنودراما» بمدينة البيضاء. (الوسط)

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«المونديال المغاربي للمنودراما» بمدينة البيضاء أن آخر موعد لاستقبال المسرحيات المشاركة في الدورة الثانية هو يوم 10 من شهر نوفمبر المقبل.

وقال رئيس المونديال الفخري، الإعلامي فوزي الغويل، إن «الدول المشاركة في المونديال المغاربي هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا»، مشيرًا إلى أن «جمهورية مصر العربية ستكون ضيفًا شرفيًّا للمونديال».

ورحب الغويل بالمشاركين في «ليبيا التي تعلن انحيازها للجمال والفن والثقافة والإبداع، فمرحبًا بكم في وطن يتزين بكم، ويأبى ألا أن يحتفي بكم ومعكم في عرس فني بهيج، يليق بإبداعكم، مرحبًا بكم في وطن يأبى إلا أن ينتصر للجمال وأن يواجه بالفن كل مظاهر القبح والدمار».

وقدم الإعلامي فوزي الغويل التحية إلى مدينة البيضاء «المدينة التي تشكلت بها وفيها أبهى صور الجمال، وأنجبت المبدعين مسرحًا وشعرًا، قصة ونثرًا، موسيقى وفنونًا، البيضاء تفتح قلبها لتتزين بإبداعات مغاربية ستضيف الكثير لتجربة المونودراما في المسرح العربي والمغاربي».

يذكر أن المونديال المغاربي انطلق العام 2017 في نسخته الأولى، وتعتبر هذه الدورة هي النسخة الثانية له التي ستقام عبر صفحات المونديال بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».