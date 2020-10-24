«الجونة السينمائي»: افتتاح معرض مصصم المناظر أنسي أبو سيف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 03:51 مساء
افتتاح معرض مصصم المناظر أنسي أبو سيف ضمن فعاليات مهرجان الجونة (بوابة الوسط)

افتتح معرض مصمم المناظر الكبير أنسي أبو سيف، السبت، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي»، في مصر.

وشهد المعرض تواجد عدد كبير من نجوم الفن، منهم: بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك، والفنان العالمي سعيد تغماوي، وانتشال التميمي مدير المهرجان، المخرجة هالة خليل، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري.

وحرص أنسي على اصطحاب الفنان المغربي الأصل سعيد تغماوي بجولة داخل المعرض ليشرح له تفاصيل حصوله على الجوائز والأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني.

وانطلقت الدورة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي» مساء الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وأجواء كرنفالية مبهرة، وحضور إعلامي وفني من جميع أنحاء العالم.

طالع: بالصور: انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان «الجونة السينمائي» وسط إجراءات احترازية

وبدأ الحفل على أنغام «دقي يا مزيكا» للمطرب اللبناني رامي عياش، التي أعدها خصيصًا لافتتاح المهرجان، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث قال عياش خلال كلمته: «مساء الخير من مسرح الجونة السينمائي إلى جميع العالم، باسمنا جميعًا بنصر على إرادة الحياة اللي فينا تعطشنا الدائم للفرح والحياة، لن نترك أن تكون هذه السنة، لتقضي على أحلى ما فينا، سوف نأخذ حذرنا واحتياطاتنا للاستمرار»، وأنهى حديثه بتوجيه الشكر لعائلة ساويرس.

افتتاح معرض مصصم المناظر أنسي أبو سيف ضمن فعاليات مهرجان الجونة (بوابة الوسط)
افتتاح معرض مصصم المناظر أنسي أبو سيف ضمن فعاليات مهرجان الجونة (بوابة الوسط)
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