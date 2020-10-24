عرض «حارس الذهب» ضمن فعاليات السبت في مهرجان «الجونة السينمائي»

بوستر فيلم «حارس الذهب» (خاص لـ بوابة الوسط)

تشهد فعاليات السبت، اليوم الثاني من الدورة الرابعة لمهرجان «الجونة السينمائي»، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام.

في عرض أول له في الشرق الأوسط، يعرض فيلم «حارس الذهب» للفنان المصري أحمد مالك، وذلك بعد عرضه في مهرجان «فينيسيا» سبتمبر الماضي. الفيلم يعرض في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، ويسبقه في الخامسة والنصف مساءً السجادة الحمراء لاستقبال النجوم. ويشارك فيلم «حارس الذهب» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وفي الثالثة عصرًا يعاد عرض فيلم الافتتاح «الرجل الذي باع ظهره» وهو من بطولة مونيكا بيللوتشي ومن إخراج التونسية كوثر بن هنية، وذلك في قاعة «أوديماكس».

وضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة يعرض فيلم «إمح التاريخ» الساعة السادسة ونصف مساءً في قاعة «أوديماكس»، وضمن نفس البرنامج يعرض فيلم «وغدًا العالم بأكمله» في التاسعة والنصف مساءً.

ويعرض في قاعة «سي سينما 1»، فيلم «حكايات سيئة» الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الساعة 2:45 عصرًا.

وفي السادسة والنصف، يعرض فيلم «سباعية: قصة هونغ كونغ» ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

ويعرض في التاسعة والنصف، فيلم «لن تثلج مجددًا»، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

فيما يعرض في قاعة «سي سينما 2» فيلم «جزائرهم» الساعة الثالثة ونصف عصرًا ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وفي السادسة والربع فيلم «مُشع» ضمن نفس المسابقة.

أما قاعة «سي سينما 3» فتعرض في الثالثة والربع عصرًا فيلم «زهر الربيع» ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة، وفي السادسة إلا ربع يعرض فيلم «إمح التاريخ»، ثم فيلم «لا أبكي أبدًا».

ويعرض في ساحة «تيك توك»، ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة، فيلم «دورة ثانية» في السادسة والنصف مساءً، وفيلم «أمهات حقيقيات» في التاسعة والنصف.

وخلال اليوم تقام بعض الندوات والمعارض، منها مؤتمر صحفي للفنان المغربي سعيد تغماوي الذي فاز بجائزة عمر الشريف، يليه افتتاح معرض أنسي أبو سيف، ثم مسابقة أفكار لصناعة الأفلام يحضرها المهندس نجيب ساويرس والفنانة شيرين رضا وأنسي نجيب ومحمد حفظي.