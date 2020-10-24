ترميم مدينة برنيكي الأثرية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 10:57 صباحا
أعمال ترميم مدينة برنيكي الأثرية (فيسبوك)

أعلنت مصلحة الآثار الليبية أن فريقا من قسم الترميم بمراقبة آثار بنغازي تولى عمليات ترميم بمدينة برنيكي الأثرية.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها في «فيسبوك»، السبت، أن هذه المدينة لم تشهد أعمال ترميم منذ أكثر من عشرين سنة.

وقالت إن عمليات الترميم تمت «بعد ما وفرت مصلحة الآثار الليبية بشحات المادة الأساسية للترميم، وهو الجير الهيدروليكي، إذ بدأ قسم الترميم  بأعمالة للحفاظ علي المدينة من الانهيار والتآكل والتشقق وإعادة تثبيت كل الأجزاء المتساقطة إلى مكانها».

وحسب المنشور، تعرضت المدينة أثناء الحرب إلى تدمير في بعض أجزاءها  على أيدي عناصر إرهابية، والذين استغلوا المكان كمقبرة لدفن موتاهم.

وكشفت المصلحة أن الأهمية التاريخية للمدينة، مثلت الدافع للإسراع بعملية الترميم، موضحة أن الأعمال مازالت مستمرة في بعض الأجزاء من المدينة، على أيدي فريق من الخبراء منهم الباحث محمد التير  رئيس وحدة الترميم بالمراقبة، والباحث مبروك العنيزي، والفنيين عزالدين الزهري وحامد الحضيري.

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