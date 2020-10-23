مهرجان «الجونة» يكشف إجراءاته لضمان السلامة والأمان من «كورونا»

المهرجان يقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري (خاص لـ بوابة الوسط)

اتخذت إدارة مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الرابعة إجراءات احترازية من أجل تحقيق السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، وذلك للوصول بهذه الدورة الاستثنائية إلى بر الأمان.

وأعلن المهرجان أنه سيوفر دليلًا لضيوفه يحتوي على التعليمات الواردة أدناه، في ملف إلكتروني عبر الإنترنت.

فريق الصحة والسلامة:

- يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.

بروتوكول الصحة والسلامة في الموقع بالتعاون مع مستشفى الجونة:

- يضمن المهرجان وشركة أوراسكوم ومستشفى الجونة توفير مرافق صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة مع اتخاذ كل التدابير الضرورية.

- خدمة جميع المشاركين في المهرجان وفي جميع المراحل (يشمل الموظفين والعمال والجهات المتعاونة والمدعوين).

مختبر مستشفى الجونة، الذي تديره مختبرات إن إس إيه، المعتمد من قبل وزارة الصحة لإجراء جميع التحاليل المرتبطة بـ«كوفيد-19»: (بي سي إر - اختبار إي جي جي إي جي إم للأجسام المضادة بواسطة أبوت، علامة الالتهابات، علامة التجلط دي ديمر).

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اختبار المسحة / بي سي أر:

- اختبار المسحة سيكون مطلوبًا وفقًا للإرشادات الحكومية المُعلنة في شهر أكتوبر 2020.

- سيُختبر جميع الضيوف الأجانب ويُمنحوا شهادة اختبار مسحة بي سي أر عند المغادرة مجانًا - إذا اشترط بلدهم الأصلي ذلك.

الأقنعة الإجبارية وسوائل التعقيم:

- يوفر المهرجان لكل العاملين سوائل/ جل التعقيم والأقنعة.

- يجب استخدام الأقنعة في جميع المناطق المغلقة وعند الوقوف في طوابير أو عند التحرك في منطقة مزدحمة.

أثناء المهرجان:

- نجحت شركة تي يو في نورد إيجيبت في تدقيق وتقييم فنادق شركة أوراسكوم (OHM) في الجونة وأكدت تلبيتها لكل المعايير الدولية الخاصة بالصحة والنظافة والسلامة.

- سيتم تعديل قيود الإشغال وفقًا للإرشادات الحكومية الجديدة في أكتوبر.

الأماكن والفعاليات:

- فحص درجة الحرارة في الموقع عند المداخل.

- يُمنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم على 37.8 درجة مئوية / 100 درجة فهرنهايت ويُنقلون على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.

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تطهير جميع الأماكن:

- تُطهر جميع المناطق باستمرار، بما في ذلك قاعات السينما ومناطق الخدمات والنقل بالمركبات وما إلى ذلك.

- التعقيم والتطهير المكثف مع كل فعالية.

- تُوفر سوائل/ جل التعقيم للجمهور في جميع المناطق.

أدوات ووسائل التباعد الاجتماعي والحماية الشخصية:

- يُزود الزوار بقناع ومطهر يدوي مجانًا عند الدخول.

- يجب استخدام القناع في جميع المناطق الخارجية والداخلية عندما يكون التباعد غير ممكن أو صعبا.

- يُطلب من الزوار ارتداء أقنعة الوجه، (ما لم تتم الفعالية في مكان مفتوح) وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

- يجب على الزوار الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد في جميع المواقع، وتتم مراقبة التطبيق بواسطة الموظفين.

- يتم تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد منفصل في جميع الأماكن والمسارح أثناء حفلي الافتتاح/ الختام.

- يُطلب من العاملين المتصلين مباشرة بالزوار أو العاملين على تقديم الطعام ارتداء قناع طبي ثابت وقفازات جراحية.

- يُطلب من المُتحدثين ارتداء الأقنعة (ما لم يكونوا على بعد مترين على الأقل من الحضور والمتحدثين الآخرين).

- على السجادة الحمراء، يُنقل المصورون إلى مساحة الصحافة، وتُحدد أقصى سعة عندما يكون بُعد الأشخاص عن بعضهم بحدود متر واحد.

- لن يُسمح للجمهور بالتجمع أمام السجادة الحمراء، ولكن سيتم بث أحداثها على الهواء بانتظام من خلال وسائل الإعلام.

- أثناء أوقات التصوير، يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصورين وبعضهم البعض وبين المصورين والنجوم أيضًا.

شباك التذاكر والدفع:

- حاملو البطاقات المعتمدة يمكنهم حجز عروض الأفلام من خلال تطبيق الموبايل.

- يُفتح شباك التذاكر لبيع التذاكر للضيوف غير المعتمدين، مع مراعاة إجراءات السلامة والأمان.

- تتوافر إمكانية الدفع دون تلامس لأي معاملة.

تقليل المواد المطبوعة:

- معظم المعلومات الخاصة بالمهرجان ستتوافر لضيوف المهرجان في صيغة إلكترونية، مع تقليل توزيع المواد المطبوعة.

المعلومات الخاصة بإجراءات السلامة والأمان:

- يشارك المهرجان ملفًا مُفصلًا يحتوي كل معايير وبروتوكولات الأمان والسلامة مع كل المشاهير والمدعوين قبل بدء المهرجان.