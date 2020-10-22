بالفيديو: نجوم الأهلي والزمالك في برومو كليب «تاني راجعين» لوائل حسين

من كواليس فيديو كليب "تاني راجعين" (خاص لـ بوابة الوسط)

خطف البرومو التشويقي لفيديو كليب «تاني راجعين» للمطرب الشاب وائل حسين أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهور عدد من مشاهير كرة القدم من نجوم النادي الأهلي ونادي الزمالك مجتمعين.

وظهر نجما الأهلي هشام حنفي ومحمد فاروق بصحبة نجمي الزمالك جمال حمزة وكريم حسن شحاتة يجمعهم المطرب وائل حسين، حيث يتضح من برومو العمل تلاقي أصدقاء الطفولة مرة أخرى بعد غياب فرضته عليهم طبيعة الأيام والمشاغل الحياتية.

أغنية «تاني راجعين» من كلمات سعد جودة وألحان مصطفى باجيو وتوزيع عصمت صادق وإخراج ومونتاج إيهاب جوهر.

من المقرر أن يتم إطلاق الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة على عدد من القنوات والتطبيقات الغنائية.