مناقشة ديوان «بركان الوردة» في مؤسسة «الحسيني» بالقاهرة.. وتكريم اللواء علاء عبدالظاهر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 03:31 مساء
من كواليس الندوة الثقافية في مؤسسة الحسيني بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)


أقامت مؤسسة «الحسيني الثقافية» بالقاهرة، ندوة ثقافية شعرية تم فيها مناقشة ديوان الشاعرة شريفة السيد «بركان الوردة»، وتخلل الندوة فقرات فنية منوعة، وكذلك تم تكريم اللواء علاء عبدالظاهر، مساعد وزير الداخلية السابق، بإهدائه درع التميز.

حضر الندوة رئيس مجلس الأمناء الشاعر والفنان التشكيلي عبدالقادر الحسيني، أعدها وقدمها الشاعر والإعلامي الشاعر عادل عبدالموجود.

كما حضر الندوة عدد من رموز الأدب والنقد والفن، منهم الدكتور حسام عقل والدكتور رمضان الحضري، والنقاد حاتم عبدالهادي والسيد طه ومنى حسين وحسام أبوالعلا وهبة السهيت، والدكتور حازم الصبيحي، والدكتور حمدي البوقي والدكتور محمد حسام الدين، والأديبة غادة صلاح الدين. بالإضافة إلى حضور الشعراء محمد عباس المعلاوي ورأفت رشوان ومتولي إبراهيم وعصام الدين الدين محمد ومحمد ربيع وهشام علي وياسر عبداللطيف والشاعرة جنات فراج وزينب أبوضيف، وآخرين.

تخلل الندوة فقرات فنية للمطربين والفنانين، وفي ختام الندوة تم تكريم الشاعرة شريفة السيد بدرع فارس الثقافة العربية من مؤسسة الحسيني.

من كواليس الندوة الثقافية في مؤسسة الحسيني بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس الندوة الثقافية في مؤسسة الحسيني بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)
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