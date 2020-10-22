يحيى الفخراني يواصل تصوير «نجيب زاهي زركش»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 03:50 مساء
أدى الفنان المصري يحيى الفخراني، أخيرا، اليمين الدستورية عضوًا في مجلس الشيوخ المصري (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل الفنان المصري يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد «نجيب زاهي زركش»، والذي بدأ تصويره منذ شهر كامل.

المسلسل هو التعاون رقم خمسة بين الفخراني والسيناريست عبدالرحيم كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد «دهشة» و«الخواجة عبدالقادر» و«ونوس» وكان مسلسل «شيخ العرب همام» من إخراج حسني صالح.

المسلسل لن يكون صعيديا بل عمل كوميدي اجتماعي، وأكد عبدالرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور، ومن إنتاج «سينرجي».

يشارك في بطولة «نجيب زاهي زركش» كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ورامز أمير وإسلام إبراهيم وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف، بالإضافة إلى فتوح أحمد وعبدالرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.

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