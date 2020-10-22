تعرض 70 قطعة أثرية من بينها قطع فرعونية للتخريب

أحد المتاحف في جزيرة المتاحف في برلين (أرشيفية:انترنت)

أفادت تقارير بتعرض نحو 70 قطعة أثرية من بينها قطع فرعونية لتخريب متعمد في جزيرة المتاحف بالعاصمة الألمانية برلين.

وتعرضت القطع الموجودة في متحف بيرغامون والمتحف الجديد والمعرض الوطني القديم ومواقع أخرى للرش بسائل زيتي في 3 أكتوبر الجاري، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وتشمل الأعمال التي تعرضت للتخريب توابيت فرعونية وتماثيل حجرية ولوحات من القرن 19، وترك السائل الزيتي بقعا واضحة على القطع الأثرية.

وفتحت الشرطة الألمانية التحقيق في الحادثة، حيث تشير أصابع الاتهام بضلوع مؤيدي نظريات المؤامرة من اليمين المتطرف في الهجوم.

ومن المتاحف التي تعرضت للهجوم، متحف بيرغامون، الذي يحتوي على مذبح بيرغامون الشهير، والذي أقامه الملك يومينس الثاني في القرن الثاني قبل الميلاد.