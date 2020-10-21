إطلاق البوستر الرسمي في العالم العربي لفيلم «حارس الذهب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 03:33 مساء
بوستر فيلم "حارس الذهب" (خاص لـ بوابة الوسط)

يتصدر الفنان المصري أحمد مالك البوستر الرسمي في العالم العربي الذي أطلقته شركة «MAD Solutions» للفيلم الأسترالي «حارس الذهب» للمخرج والمؤلف رودريك ماكاي، الذي يحصل على عرضه الأول في العالم العربي ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي».

وشهد «حارس الذهب» عرضه العالمي الأول في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي»، حيث نال استحسانًا عالميًّا، إذ وصفته مجلة «فارايتي» بأنه «تجربة ممتعة أخاذة» وقالت الغارديان: «فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب»، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد، إذ كتبت عنه مجلة «سكرين دايلي»: «مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)».

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

وتلقى الفيلم دعمًا إنتاجيًّا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي.

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