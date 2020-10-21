إيما روبرتس حامل في طفلها الأول

الممثلة إيما روبرتس (أرشيفية:انترنت)

تعيش النجمة إيما روبرتس فترة توتر مع والدتها، فحسب عدد من المواقع وأبرزها «جاست غيرد»، والدة إيما روبرتس كيلي كنينغهام هي الشخص الذي أكد خبر حملها دون موافقتها، وحظرتها النجمة الشهيرة البالغة من العمر (29 عاما) على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» لهذا السبب.

وحسب موقع «اينسايدر» أن إيما روبرتس التي تنتظر طفلها الأول مع صديقها جاريت هيدلوند أكدت أنها كانت تخطط لإبقاء الأخبار طي الكتمان، وفقا لموقع اليوم السابع.

فأشارت التقارير إلى أن والدة إيما روبرتس ردت على تساؤلات الكثير من المعجبين حول حمل النجمة الشابة بتأكيد الخبر، وهو الأمر الذي أزعج إيما.