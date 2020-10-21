«لونلي» لجاستين بيبر تتخطى 19 مليون مشاهدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 11:45 صباحا
لقطة من كليب لونلي لجاستين ببيبر (أرشيفية:انترنت)

حقق كليب «لونلي» للنجم جاستين بيبر نجاحا ملحوظا خلال أيام، فحصد أكثر من 19 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» خلال 5 أيام فقط.

وقرر بعض المعجبين التأكيد على إعجابهم بالكليب بالضغط على الـ«لايك»، فحقق كليب أكثر من 1.5 إعجاب، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وبعث جاستين بيبر برسالة للنجم جاكوب تريمبلاي البالغ من العمر 14 عاما الذي اعتمد عليه كليب الأغنية، فنشر جاستين بيبر البالغ من العمر (26 عاما) على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «إنستغرام» صورة جمعته بجاكوب تريمبلاي وعلق عليها فكتب «شكرا جاكوب كونك جزءا كبيرا من هذه القصة، لقد أعطيت القصة حياة ولم يكن هناك أي شخص أفضل منك أو أكثر روعة للقيام بذلك، شكرا أخي».

وحصدت صورة جاستين بيبر وجاكوب تريمبلاي على «إنستغرام» أكثر من 3.6 مليون إعجاب حتى الآن.

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