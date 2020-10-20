بالفيديو: العراقي قصي حاتم يطرح أغنيته الجديدة «اليوم أنت»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 05:00 مساء
من كواليس فيديو «اليوم أنت» للمطرب العراقي قصي حاتم (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان العراقي قصي حاتم، أغنية جديدة بعنوان «اليوم أنت» تعاون فيها مع الملحن علي صابر، بعد أن كتبها الشاعر عمار محمد وقام بعملية التوزيع الموسيقي والمكس محب الراوي، وأخرجها المخرج حسن كشمولة.

وأبدى قصي حاتم سعادته بالأغنية الجديدة وتعاونه مع الملحن القدير علي صابر، مؤكدًا حرصه المتواصل في عملية اختيار أعماله الغنائية التي يسعى من خلالها للوصول لشريحة كبيرة من الجمهور في العراق والعالم العربي، واضعًا نصب عينه محبيه ومتابعيه.

ومن جهته أكد المخرج حسن كشمولة سعادته بتعاونه الأول مع قصي حاتم، مؤكدًا اهتمامه وحرصه على إخراج العمل بطريقة فنية متطورة، مستخدمًا التقنيات الحديثة في عالم الأغنية المصورة، موضحًا حرص وتعاون قصي حاتم واهتمامه بإظهار العمل بالصورة الرائعة الجميلة المفرحة والحاملة لكل معاني التفاؤل.

وطرح قصي حاتم أغنية «اليوم أنت» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» إلى جانب جميع الإذاعات العراقية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في طرح الأغاني وعرضها.

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