بالفيديو: نوران أبو طالب تطلق أول كليباتها «في الليل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 10:26 صباحا
بوستر أغنية "في الليل" لنوران أبو طالب (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت المطربة المصرية نوران أبو طالب أحدث أعمالها الغنائية «في الليل» بطريقة الفيديو كليب.

وتدشن نوران عبر هذه الأغنية انطلاقة فنية جديدة في مشوارها باعتبارها أول كليب رسمي تطلقه رغم تقديمها عدة أغانٍ في مسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاث سنوات، وتأتي بعد بضعة أشهر من آخر أغانيها «دون أحلامك»، وبعد قرابة العام ونصف العام من تقديمها أغنية «فوازير»، تتر مسلسل «علامة استفهام» للفنان محمد رجب، وخاضت خلاله أولى تجاربها في عالم التمثيل.

نوران أبو طالب، مغنية مصرية، بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ 3 أعوام، بعد قرارها التركيز على مسيرتها الفنية رغم دراستها للقانون الدولي، ونشأت منذ طفولتها في بيت محب للموسيقى والفنون فوالدتها مغنية أوبرا، وتمزج نوران في موسيقاها بين روح الموسيقى الشرقية والعربية المعاصرة وبين عدة ألوان موسيقية غربية وعالمية، وتضم فرقتها الموسيقية، عازف الجيتار سامر جورج، وعازف الإيقاعات هاني بدير، مع كلارينيت مصطفى سعيد وبيانو جورج نبيل وقانون أحمد إمري، ودرامز مروان ذكي.

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