«صندوق الدنيا» يشارك في «أونتاريو السينمائي الدولي» بكندا

بوستر فيلم «صندوق الدنيا» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك فيلم «صندوق الدنيا» في منافسات المسابقة الرسمية لمهرجان «أونتاريو السينمائي الدولي»، الذي انطلقت دورته الجديدة «أونلاين» في الفترة من 16 وحتى 25 من أكتوبر الجاري.

ويعرض المهرجان الكندي هذا العام ما يزيد على 150 فيلمًا سينمائيًّا من 50 دولة، من أصل ما يزيد على 500 فيلمًا تقدموا للمشاركة، من بينها 27 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و21 فيلمًا وثائقيًّا و69 فيلمًا قصيرًا، في حين شهدت تصنيفات الأفلام الكندية مشاركة 5 أفلام طويلة و35 فيلمًا قصيرًا و21 فيلمًا للطلبة.

ويستمر «صندوق الدنيا» في رحلته الناجحة في أهم المهرجانات العربية والعالمية، بعد مشاركته منذ أيام في المسابقة الرسمية لمهرجان «مالمو للسينما العربية» في السويد، عقب حصوله على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين في مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية».

يشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وباسم سمرة وأحمد كمال وعلاء مرسي وعمرو القاضي وفرح يوسف، وموسيقى تصويرية أمير جادو، ومن إنتاج شركة «كيميت» للإنتاج السينمائي، ومكساج طارق علوش، مدير التصوير عمرو فاروق، والفيلم قصة وإخراج عماد البهات.