«صندوق الدنيا» يشارك في «أونتاريو السينمائي الدولي» بكندا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 03:55 مساء
بوستر فيلم «صندوق الدنيا» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك فيلم «صندوق الدنيا» في منافسات المسابقة الرسمية لمهرجان «أونتاريو السينمائي الدولي»، الذي انطلقت دورته الجديدة «أونلاين» في الفترة من 16 وحتى 25 من أكتوبر الجاري.

ويعرض المهرجان الكندي هذا العام ما يزيد على 150 فيلمًا سينمائيًّا من 50 دولة، من أصل ما يزيد على 500 فيلمًا تقدموا للمشاركة، من بينها 27 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و21 فيلمًا وثائقيًّا و69 فيلمًا قصيرًا، في حين شهدت تصنيفات الأفلام الكندية مشاركة 5 أفلام طويلة و35 فيلمًا قصيرًا و21 فيلمًا للطلبة.

ويستمر «صندوق الدنيا» في رحلته الناجحة في أهم المهرجانات العربية والعالمية، بعد مشاركته منذ أيام في المسابقة الرسمية لمهرجان «مالمو للسينما العربية» في السويد، عقب حصوله على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين في مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية».

يشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وباسم سمرة وأحمد كمال وعلاء مرسي وعمرو القاضي وفرح يوسف، وموسيقى تصويرية أمير جادو، ومن إنتاج شركة «كيميت» للإنتاج السينمائي، ومكساج طارق علوش، مدير التصوير عمرو فاروق، والفيلم قصة وإخراج عماد البهات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منعا للتشويش.. «الميكروفونات» ستقطع عن ترامب وبايدن خلال المناظرة الأخيرة
دولى
ترامب يهاجم فاوتشي وفريقه من جديد ويصفهم بـ«الأغبياء»
دولى
جريمة تهز الرأي العام في العراق.. أم ترمي أطفالها في نهر دجلة (فيديو)
عربى
برشلونة يبدأ دوري الأبطال بشبح الكارثة
رياضة عالمية
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) «رجل فلوريدا» يتحرك بشكل يشعل الإنترنت