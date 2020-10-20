«نتفليكس» توقف تصوير فيلم إدريس إلبا الجديد بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 02:45 مساء
«نتفليكس» توقف تصوير فيلم إدريس إلبا الجديد بسبب «كورونا» (أ ف ب)

أوقفت شبكة «نتفليكس» تصوير فيلم «دا هاردر داي فال» بشكل موقت، بعدما ثبتت إصابة أحد فريق الإنتاج بفيروس «كورونا»، والفيلم يعد من أكبرالأفلام التي يشارك فيها نجوم من ذوي البشرة السمراء.

وتم الإعلان عن الفيلم، الذي أخرجه جيمس صامويل، لأول مرة في خريف 2019، بطولة عدد كبير من النجوم منهم إدريس إلبا، وجوناثان ميجورز، ولازألونسو، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

وتعاقد إدريس ألبا أخيرًا على فيلم تجسس جديد، الذي وصل بعد حرب مزايدة شديدة إلى شركة «آبل»، وسيقوم ألبا ببطولة وإنتاج الفيلم، الذي يوصف بأنه «فيلم تجسس رومانسي» وتدور أحداثه في أفريقيا، ويمثل المشروع الجديد عودة أخرى إلى نوعية أفلام التجسس الرومانسية بعد فيلم «مستر آند مسيز سميث».

ويصور ألبا حاليًا فيلمه الجديد «‪شيتو كاوبوي»، والفيلم يستند إلى رواية تحمل نفس العنوان من تأليف جي نيري، وتدور أحداثه حول المراهق كول الذي يدخل عالم ركوب الخيل في المناطق الحضرية، عندما ينتقل مع والده المغترب إلى شمال فيلادلفيا الأميركية.

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