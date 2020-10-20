فيلم «هليوبوليس» يمثل الجزائر في «أوسكار» المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 01:40 مساء
تماثيل جوائز اوسكار (أ ف ب)

وقع اختيار الجزائر على فيلم «هليوبوليس» للمخرج جعفر قاسم، للمنافسة ضمن فعاليات جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي في الدورة 93 لأكاديمية فنون وعلوم السينما بالولايات المتحدة.

الفيلم من إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما، التابع لوزارة الثقافة والفنون، وبطولة عزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول بمشاركة عدد من الممثلين الفرنسيين، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وتدور أحداث الفيلم حول حقبة الأربعينات من القرن العشرين في بلدة هليوبوليس بولاية قالمة بشمال شرق الجزائر، وما تعرضت له هذه البلدة على يد الاستعمار الفرنسي.

وتم الانتهاء من تصوير الفيلم وتجهيزه قبل عدة أشهر، لكنه لم يعرض حتى الآن في دور السينما، كما لم يشارك في أي مهرجانات سينمائية بسبب انتشار فيروس «كورونا».

وتشترط أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية أن يكون الفيلم المنافس بفئة أفضل فيلم أجنبي، قد عرض لمدة أسبوع على الأقل بدور السينما، وهو ما يفرض على الجهات الرسمية الجزائرية عرض «هليوبوليس» قبل نهاية العام.

ويقام حفل توزيع جوائز «أوسكار 2021» بمدينة لوس أنجليس في 25 أبريل بدلًا عن الموعد المعتاد في فبراير.

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