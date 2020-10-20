محطات في مسيرة الراحل صالح الأبيض

قبل سنة وبالتحديد مساء السبت 19 من شهر أكتوبر، فقد الوسط الفني الليبي، الفنان الكبير ونجم الكوميديا، صالح الأبيض، الذي رسم الابتسامة وزرع البهجة من خلال أعماله سواء المسرحية أو التلفزيونية، ليعم الحزن ربوع ليبيا وتنعيه الجماهير من شرق البلاد إلى غربها وجنوبها.

المحطة الأولى للفنان صالح الأبيض مع التمثيل والفن كانت في المسرح المدرسي كمعظم ابناء جيله من خلال المهرجان المدرسي والذي كان يهتم بالنشاط المسرحي والرسم والموسيقي، حيث شارك الطالب صالح الأبيض سنة 1982 بمسرحية «القاضي بوسعدية» وتحصل على جائزة الممثل الأول على مستوى المهرجان، ومن هنا اكتشفه الفنان ميلود العمروني.

أما المحطة الثانية كانت سنة 1985 بمسرحية «نوارة» من تأليف واخراج على بوجناح والتي يعتبرها الراحل صالح الأبيض بمثابة البداية الفعلية له في عالم التمثيل، ومنها انطلق بعدد متميز من الأعمال المسرحية من أهمها مسرحية «كان يا ماكان» إخراج داوود الحوتي، ومسرحية «عنوان البيت هله» اخراج عبدالله احمد عبدالله، و مسرحية «ضنوة عدوك» وهي أول أعمال الأبيض ككاتب مسرحي ومن إخراج ميلود العمروني.

بينما المحطة الثالثة كانت سنة 1999مسرحية «سكر في مية» من تأليف صالح الأبيض وإخراج مفتاح بادي وتأتي أهمية هذه المسرحية أنها جاءت بعد 9 سنوات من التوقف، وتبعتها مسرحيات «الشقة حارس الجميع»، و«اللصوص»، و «البخيل»، و«كوشي يا كوشة» التي لاقت نجاح جماهيري كبير.

في المحطة الرابعة كانت الإذاعة المسموعة التي قدم النجم صالح الأبيض عبر أثيرها منوعات ومسلسلات منها «جو جو»، و «وع الماشي» و«الهروب من المكتوب»، و«نص ضحكة» و«سنترا فيش» واخر اعماله المسموعة هو مسلسل «ماشي حال» بمشاركة الفنان سالم عيسى ومريم العجيلي.

أما خامس محطاته فكان للتلفزيون نصيب من ابداعات الراحل صالح الابيض الذي قدم عدد من المسلسلات والمنوعات الكوميدية منها:«رمضان في رمضان»، و«طيب درويش»، و«عجائب»، و«هونها»، و«ع الماشي»، و«الطايح مرفوع»، و«أبيض×أبيض»، و«أستاذ قلية»، و«قلية والديمقراطية»، وبرنامج «أهلا»، و«المحطة»، و«المعنقر»، و«شرمولة»، و«دايخ في عالم بايخ»، و«أبيض شو»، و«تغييرت جو» وهو أخر أعماله، أما السينما فكان له فيها فيلم «من المغرب تقوى ناره» من إخراج خالد الشيخي.

في محطته الأخيرة كان من المقرر أن يبدأ الراحل صالح الأبيض في تصوير مسلسل بعنوان «بهلول سعده بلهون»، وجرى الاتفاق مع المخرج مفتاح بادي وقال حينها صالح الأبيض إنه «يشتاق إلى التمثيل وسوف يسافر إلى الصين لإجراء العملية الجراحية ويعود لاستكمال التصوير بعد الاستعداد له مع المخرج بادي».

تعرض الفنان صالح الابيض إلى وعكة صحية حيث أصيب بالفشل الكلوي مما استدعى سفره إلى جمهورية مصر العربية وأكتشف اثناء علاجه من الفشل الكلوي إنه مصاب بالقلب وأجرى عملية قلب في مصر في مارس2018 وبعد اشهر عاد إلى مدينة بنغازي يوم 7 اغسطس 2018

وبعد فترة بسيطة سافر الابيض إلى الصين لإجراء العملية الجراحية المرتقبة وهي زرع كلى في شهر يوليو2019 وسافر بعد اشهر إلى تونس التي توفي بها وعاد جثمانه إلى مدينة بنغازي حيث ودعته جموع غفيرة من الفنانين والمحبين.