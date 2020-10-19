التونسية ليلى شندول تدخل «الكهف» من جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 05:26 مساء
الفنانة والإعلامية التونسية ليلى شندول (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل الإعلامية والفنانة التونسية ليلى شندول تصوير باقي مشاهدها في الجزء الثاني من المسلسل السعودي «الكهف» الذي تكتبه ورشة عمل مكونة من منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية.

وتدور أحداث المسلسل الذي سيتم تصوير 70% من أحداثه بتقنية الصور المنتجة بواسطة الكمبيوتر CGI وVFX، بين مصر والسعودية، لمجموعة من الشباب تقودهم الصدفة لأن يتورطوا في مغامرة شديدة المخاطر ليواجهوا تحديات غير متوقعة في عالم لم يتخيلوا قط أنه قريب من عالمهم بهذه الدرجة.

ومن المفترض بدء عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات.

«الكهف» تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبيه، وإخراج حسام الجوهري، منتج منفذ شركة أي برودكشن، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبدالرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سورية فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة، كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك.

وانتهت ليلى أخيرًا من جلسة تصوير مع المصور مروان رمضان، ماكياج نور جمال وتصوير فيديو عمار أحمد وارتدت فيها ملابس من تصميم محمود غالي.

وتستعد الفنانة والإعلامية التونسية حاليا لبداية تصوير عدد من الأعمال الجديدة، بالإضافة لانتظارها عودة الموسم الجديد من برنامج «نفسنة»، والذي انضمت لفريق تقديمه أخيرًا.

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