سارة الصياد تواصل تصوير «وقفة رجالة» وسعيدة بنجاح «ضي القمر»

الفنانة الشابة سارة الصياد (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل الممثلة الشابة سارة الصياد تصوير دورها في فيلم «وقفة رجالة» مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف الدسوقي ومحمد سلام وأمينة خليل.

الفيلم كان يحمل اسم «عواجيز الفرح» قبل أن يتم تغييره إلى «وقفة رجالة»، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج «سينرجي» و«أحمد الجنايني».

وتلعب فيه سارة دور ملك زوجة ابن شريف الدسوقى وإيمان السيد.

كما عبرت سارة عن سعادتها بردود الفعل عن دورها في حكاية «ضي القمر» الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا».

الحكاية لعبت بطولتها كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين وأحلام الجريتلي وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.

ولعبت فيها سارة دور «هنا» وهي موظفة في المركز الطبي الذي تذهب إليه كندة وزوجها.

سارة كانت قد شاركت من قبل في بطولة حكاية «بنات موسى» من المسلسل نفسه. «إلا أنا» عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، ومن إنتاج «سينرجي» تامر مرسي و«أروما» تامر مرتضى. وتدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، سارة واحدة من عضوات فرقة أشرف عبدالباقي الجديدة.