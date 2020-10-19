«الثقافة» و«الأوقاف» تناقشان المشاريع المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 02:45 مساء
مناقشة المشاريع المشتركة بين هيئة الإعلام والثقافة وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية (فيسبوك)

عُـقد الأحد بمقر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الموقتة، بمدينة البيضاء، اجتماع ضم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الإحيريش، ومحمود امجبر رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، وعمر الحداد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وحسب منشور الهيئة في «فيسبوك»، جاء الاجتماع لمناقشة عديد البرامج والخطط التي تعتزم تنفيذها الهيئات والمؤسسات، ومن بينها البرامج المشتركة بين هيئة الإعلام والثقافة وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي سياق آخر، شهد أمجبر، يرافقه مدير المكتب الإعلامي، السبت، بمقر نادي عمر المختار للفروسية، بمنطقة قاريونس، اختتام فعاليات دوري الفرسان التنشيطي لفروسية قفز الحواجز، وبمشاركة أندية عمر المختار ومدرسة فيض للفروسية ومدرسة المغيرات بنغازي، وأُقيمت المباريات لفئتي الكبار والناشئين والمبتدئين.

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