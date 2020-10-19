بيرو: اكتشاف صورة قط عملاق عمرها 2100 عام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 01:20 مساء
صورة قط عملاق عمره 2100 عام في بيرو (الإنترنت)

أعلنت وزارة الثقافة في بيرو اكتشاف صورة قط عملاق على منحدر، يرجع نقشها إلى أكثر من 2100 عام.

ويظهر الشكل المكتشف قطًّا ضخمًا يصل طوله إلى 37 مترًا، يرتفع رأسه عاليًا على تل وينظر للأمام مباشرة، بينما يمتد الجسم والذيل نحو الجزء السفلي من المنحدر، حسب «سكاي نيوز عربية»، الإثنين.

وبينت الوزارة أن الاكتشاف حدث عندما كان علماء الآثار البيروفيون يقومون بأعمال الصيانة، في منطقة نازكا التاريخية جنوب بيرو، ويرجع نقشه إلى ما بين العامين 200 و100 قبل الميلاد.

وفي بيانها، أوضحت الوزارة أن هذا الرسم كان مرئيًا بالكاد وعلى وشك الاختفاء، لأنه تم رسمه على منحدر شديد، وتعرض لتأثيرات التعرية الطبيعية.

وتمثل القطط بكثرة في صناعة الخزف والمنسوجات وعناصر أخرى من حضارة باراكاس، التي كانت تسكن جبال الإنديز في أميركا الجنوبية، وينسب إليها أيضًا إنشاء الأشكال والخطوط الشهيرة في صحراء نازكا التي تعرف باسم «خطوط نازكا».

وقال جوني إيسلا كبير علماء الآثار في بيرو لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي): «من المذهل أننا ما زلنا نعثر على أشكال جديدة، لكننا نعلم أيضًا أن هناك المزيد الذي يمكن العثور عليه».

وتابع: «خلال السنوات القليلة الماضية، سمح باستخدام الطائرات من دون طيار بالتقاط صور لمنحدرات التلال».

وأوضح إيسلا أن ما بين 80 و100 شخصية جديدة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في وديان نازكا وبالبا، وعلى سفوح التلال.

والعديد من خطوط نازكا على الأرض بالكاد تكون مرئية ولا يمكن التعرف عليها، لكنها ترى من السماء، وهي في الغالب صور لحيوانات ونباتات، وبينما لم يتم فهم معناها بالكامل، يرى بعض الخبراء أنها كانت قرابين لإرضاء الآلهة.

وفي العام 1994، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) منطقة خطوط نازكا ضمن مواقع التراث العالمي.

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