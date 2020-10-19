«تاناروت» يستأنف نشاطاته مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 12:24 مساء
تجمع تاناروت للإبداع الليبي في بنغازي يعود لاستئناف فعالياته (فيسبوك)

عاد تجمع «تاناروت» للإبداع الليبي في بنغازي لاستئناف نشاطاته وفعالياته، التي توقفت على خلفية انتشار وباء «كورونا».

وأُقيمت، الأحد، حلقة التنشيط الثقافي بعروض لمفتاح الزاوي عن «نظرية المعلومات» و«الفن، العلوم والمستقبل»، حسب صفحة التجمع في «فيسبوك».

وأعلن التجمع عودة الأنشطة والفعاليات تدريجيًّا، مع اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي داخل المقر.

وتأسست مؤسسة «تاناروت» في بنغازي خلال نوفمبر 2015، على يد (محمد الترهوني، حسام الثني، معتز بن حميد)، وتاناروت هو اسم وادٍ في الجنوب الليبي تحديدًا الحمادة الحمراء قرب درج، واختار مؤسسو تاناروت الاسم وهو أمازيغي دعمًا للتنوع الثقافي في ليبيا.

وتتركز نشاطات «تاناروت» على تكسير الصورة النمطية للثقافة والخروج بها عن التقليد واحتواء ورعاية كل المبدعين الليبيين الشباب، ومن أبرز مناشطها نادي الكتاب، ويعقد جلساته مرتين في الشهر، ونادي السينما مرة في الأسبوع، النادي العلمي، نادي العلوم الإنسانية.

وأقامت ونفذت تاناروت العديد من دورات رسم وخط، كتابة إبداعية، موسيقى، تصوير، مسرح، وحفلات موسيقية؛ اثنتين منها في تونس وقبرص «تظاهرة أسبوع الفيلم الليبي»، وتشرف على تجمع مبدعي ليبيا وهي أيام ثقافية تقام تحت اسم (وصل)، تم من خلالها إقامة 6 معارض فنية، واحد منها في تونس، عرض 3 مسرحيات، عدد 5 أمسيات شعرية، محاضرات ثقافية.

تجمع تاناروت للإبداع الليبي في بنغازي يعود لاستئناف فعالياته (فيسبوك)
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